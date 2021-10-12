台南北區首座親子悠遊館來了！大和多功活動中心動工

台南市北區將有第一座親子悠遊館！北區大和社區活動中心今天動工，預計2023年完工，未來除了可提供當地居民使用，也將設立長照服務據點、日照中心及親子館，盼打造老幼共融環境。

市長黃偉哲說，為因應少子化及高齡化問題，市府致力設置長照據點及親子館，提供家長在養育及照顧上的支持與協助，未來大和社區活動中心啟用後，可成為一個區域型社會福利服務據點，實踐台南成為幸福宜居的城市願景。

大和社區活動中心位在北區大和公園內，總樓地板面積約為437坪，有3層樓，1樓設置社區關懷據點、樂齡教室、社區居民活動使用空間，2樓設日間照顧中心，3樓設親子悠遊館，屋頂採綠建築設有太陽能板，總經費5447萬元，由衛福部前瞻計畫補助及市府自籌款，預計2023年完工啟用。

社會局長陳榮枝表示，大和社區活動中心將是北區第1座親子悠遊館，為市府規畫設立的第14座親子悠遊館，提供親子遊憩空間之外，也設置長照據點讓在地長者就近獲得妥善照顧，創造雙贏的照顧友善環境。