奇特造型漂流木小提琴 成嘉義大埔觀光亮點

嘉義縣大埔鄉和平村民以曾文水庫漂流木打造小提琴，約20把背板描繪大埔生態、風景，造型奇特的提琴，在西拉雅國家風景區管理處大埔旅遊資訊站展出，國慶連假吸引人潮參觀。

嘉義縣大埔鄉和平村長吳倚豪今天接受記者訪問指出，大埔旅遊資訊站展出20餘把以漂流木、竹子、糖果盒、洗衣板為材料打造的小提琴，造型各異，都是村民手工打造的。

吳倚豪表示，國慶連假吸引不少遊客專程來大埔鄉欣賞漂流木小提琴。他說，和平村位曾文水庫水源保護區，無法設置工廠或土地開發，人口嚴重外流，村民想翻轉偏鄉命運，才參考外國的作法，試著以曾文水庫的漂流木製作小提琴，創造地方特色。

西元2019年和平社區開始推動孩童學習樂器與漂流木製琴課程，在製琴師黃聖彥協助下，以曾文水庫漂流木成功製作小提琴，取名為「和平牌」；吳倚豪說，經過這兩、三年的努力，已製作40多把「和平牌」漂流木小提琴，並成立「大埔愛樂弦樂團」。

吳倚豪表示，村民製作的每把提琴都是獨一無二的，而且在背板彩繪大埔的老鷹、山豬、景點，每把提琴都經過嘉義市交響樂團團長、留學奧地利小提琴家葉哲睿的驗證，可以拿來演奏。

吳倚豪說，目前「大埔愛樂絃樂團」團員現有20餘人，最小的7歲，最老的70餘歲；成員林沛錤、謝清崴，參加2020台中教育大學暨台中絃樂團全國音樂比賽，分別獲得國小組第三名與第五名，成為和平社區推廣偏鄉音樂教育的里程碑。

吳倚豪強調，發展漂流木小提琴產業，已有初步的成效，不僅吸引不少外地人來參觀，增進村人販售農產收入，也有人專程來學習提琴製作，逐漸形成良性循環，部分外流的人口也因而返鄉。

吳倚豪表示，10月17日大埔鄉將舉辦「大埔森友會」水庫節，大埔愛樂絃樂團參與演出，將以漂流木小提琴拉出美麗的樂章，歡迎大家來聆聽。