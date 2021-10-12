五倍券國慶迎來報復性消費 布袋魚市攤商1天抵1月營收

振興五倍券8日領用，剛好迎來國慶3天連假，嘉義縣沿海布袋觀光魚市國慶日滿滿消費人潮，小吃攤業者忙到快累倒，布袋街區觀光協會理事長游志豪說，許多攤商店家1天營業額，相當於防疫三級期間1個月營收。

觀光魚市恢復營業，限制同一時段最大容留人數600人，微解封及防疫降級前的首個例假日，遊客爆量累計逾6千人，為防魚市成為防疫破口，縣府與嘉義區漁會檢討防疫，二度降載人數，由450人再下修為300人，7月27日實施，隨著疫情緩，人流管制取消，但要維持社交距離。

但魚市國慶人潮爆量，只見滿滿戴口罩人群，無法保持社交距離，人與人推著走，魚市內外小吃攤業者說，「生意有夠好的，從中午忙到現在還沒休息，快累倒了。」業者大喊累翻天，有的店家一天收到逾2萬元五倍券，相當防疫三級1個月營收，看到客人回流，笑容寫在臉上。

獨家經營巨無霸海鮮肉圓的游志豪說，餐廳不再用隔板，不限家人共桌，五倍券領用發酵，迎來報復性消費人潮，許多客人排隊等1小時才吃得到，也要等，拿五倍券消費不手軟，出手大方，大多全家人消費，相較去年三倍券，拿紙本五倍券消費以中年人居多。