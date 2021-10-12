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你五倍券怎麼用? 他騎肢障專用三輪車專程捐2千做愛心
行政院推出「振興五倍券」第一梯次紙本券及數位綁定，8日領用，迎來國慶連假各地消費旅遊人潮，但昨天在偏鄉漁村嘉義縣東石鄉網寮村，卻有肢障村民戴天年騎肢障專用三輪車，拿2張千元五倍券，捐給在地臉書社團「東石之美」版主余仁傑，做愛心公益，讓余仁傑及大批網友感動。
余仁傑說，五倍券等同於有使用期限的現金，許多人一拿到就想消費花掉，肢障朋友戴天年在網寮村鎮安宮，拿出2張千元五倍券，他原本以為是要拿來買他手工製作的三絲捲，結果是指明要捐給社團做公益，幫助貧困弱勢民眾。
余仁傑表示，社團本著互助互愛精神，將社員主動捐助金錢，拿來幫助在地貧困弱勢民眾，捐款結束在社團公布，以昭公信，50多歲戴天年肢障，行動不便，未婚，擁有修理鐘表技術，每月領取身心障礙福利，樂於助人，領取五倍券，馬上捐出做公益，讓人感佩感動。
余仁傑將戴天年捐五倍券愛心善舉貼臉書，大批網友紛紛按讚，有網友說，「莫名感動！在這功利社會，已經許久沒有如此感動，謝謝你用無盡愛，給我上了人生最寶貴一課，願你平平安安」；另有網友說，「我覺得我好慚愧，這位大哥愛心不落人後；太有愛心了，自己都要人照顧。」
行政院推出「振興五倍券」第一梯次紙本券及數位綁定8日領用，截至8日全台已約有893.6萬人可使用五倍券，除領紙本券民眾外，還包括401.5萬綁定數位券者。深受疫情衝擊的旅宿餐飲業，尤其盼五倍券發威、提振業績。
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