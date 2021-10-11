國慶3天連假 台南遊客住宿滿滿

依台南市政府觀光旅遊局統計，連假第2天重點景點逾30萬觀光遊客，加計連假第1天，共超過50萬遊客抬抬南旅遊；另外，3天連假平均住宿率超過8成，有如過年盛況。

依觀旅局今天新聞稿公布數據，連假第2天為國慶日，台南各地都有慶祝活動，一早市區及戶外景區就湧現車潮和人潮。市區熱門景點因振興五倍券啟用，以國華海安、小西門商圈、南紡購物中心周邊、安平老街及新化老街等街區人潮最多，各商圈及店家消費民眾明顯增多，總計吸引逾17萬遊客逛街購物。

另外，山區及戶外景點，如虎頭埤風景區、關子嶺風景區、烏山頭水庫及頑皮世界野生動物園等，有近3萬遊客。台南美術館、奇美博物館、山上水道花園博物館、左鎮化石館、十鼓仁糖文創園區等藝文場館區，吸引逾2萬遊客進場。濱海沿線的漁光島、安平港濱、觀夕平台、黃金海岸周邊等也有1.3萬名遊客戲水賞海景。

住宿方面，依台南旅館業及民宿業者回報，從連假前一晚就開始出現住宿人潮，3天連假的平均住宿率超過8成，住宿率以9日達到高峰95%，民宿甚至達到99%滿房狀況。讓台南住宿市場在這次國慶連假，呈現宛如過年般住宿滿滿盛況。

據觀旅局觀察，今天連假最後1天，上午各街區與景區人潮及車潮依舊，部分熱門景點如左鎮化石園區、虎頭埤風景區、台南都會公園及關子嶺風景區等，人潮僅較前一天上午略減，仍高於連假第1天上午，顯見還有許多把握連假尾巴繼續在台南遊玩的旅客。

觀旅局長郭貞慧表示，「台南好康券」已於9月6日開跑，住宿台南享好康，一券在手享多項優惠；台南購物節也已開始，來台南消費100元以上的發票即可登錄抽獎，至明年2月10日前，將於每月5日抽出精彩獎項。10月已抽出2台智慧電車得主，其他還有3房的房子1戶、進口汽車等獎項。台南購物節活動也在國慶連假推出歡慶雙十回饋大放送，包括註冊會員送購物金抽Switch及iPad，歡迎來台南消費旅遊，讓五倍券發揮最大價值。