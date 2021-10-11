雲林這2處交流道明後天夜間封閉 建議用路人改道

高公局中區養護工程分局明、後兩天晚上8點至隔日上午6時，將封閉國道1號雲林系統交流道北上出口環道，及台78線西行往南下入口環道，進行夜間施工路面刨鋪作業，請用路人及早規畫改道路線通行。

縣府工務處表示，中區養護工程分局因辦理110年國道1號大雅至大林路段瀝青混凝土路面整修工程刨鋪路面，本月12及13日晚上8時至隔天上午6時，封閉國道1號雲林系統交流道北上出口環道，西行往台78線快速道路土庫方向的車輛務必改道，另台78線西行往南下入口環道路面也將封閉整修。

工務處建議改道可從國1雲林系統交流道北上出口匝道，走台78線東行往古坑方向至斗南交流道，經台1線左轉進入台78線西行斗南交流道，再於快速道路走西行前往土庫方向。另台78線西行車輛，建議改走斗南交流道北上出口匝道行駛，經大業路轉斗南交流道南下入口環道至國1南下，並往大林方向行駛。