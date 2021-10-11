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營養午餐辦得好 南市訂廚師獎勵制度要發年終

中央社 / 台南11日電

校園營養午餐要吃得安心也要美味，仰賴廚師發揮好手藝。台南市教育局日前新修訂午餐工作手冊，特別編訂納入廚師考核獎勵制度，明列年終獎金、績優晉薪等獎勵項目。

台南市長黃偉哲重視校園食安，肯定學校廚師用心烹煮午餐的用心，今年春節特別加發55萬元的慰問金，並指示教育局建立完整的廚師績優考核激勵制度，讓每位廚師的辛勞獲得最大鼓勵。

黃偉哲說，提供學生營養均衡的美味午餐是教育重點，近年全面推動廚房中央化政策，不僅減輕學校午餐業負擔，也擴大午餐規模經濟來提升學校午餐品質。未來，學校廚師將擔負更重要責任，期待透過考核獎勵制度的建立，給予資深、專業的廚師實質獎勵，也能吸引更多優質廚師加入學校午餐業務行列。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，學校午餐為代收代辦業務，在家長繳納的午餐費以外，市府每年額外補助午餐廚房設備增購維護，及小型學校營運經費，總補助經費近新台幣4000萬元；同時也向中央申請「三章一Q」的國產溯源食材補助經費，整合運用各項午餐補助計畫，為學生提供物美價廉的優質午餐。

鄭新輝說，台南市午餐收費平價，各校午餐廚房工作夥伴分工努力，齊心提供師生們衛生安全的美味佳餚，品質絕對可保證。台南市統計110學年度有近92%學校午餐來自公辦公營的自設廚房，每天順利供應餐食，仰賴每位廚師發揮精湛手藝。

因此在10月完成修訂的午餐工作手冊中，特別編訂納入廚師考核獎勵制度，明列年終獎金、績優晉薪等獎勵項目，同時針對資深、專業廚師也訂定獎勵制度，鼓勵學校廚師全心投入營養午餐製備工作，激發士氣也提升學校午餐品質。

教育局學輔校安科表示，這次午餐工作手冊修正及廚師獎勵制度研訂，邀集學校營養師、午餐秘書代表共同參與。由於優秀的廚師對午餐供應品質助益良多，現行多校為激勵士氣原已訂有廚師考核及獎勵措施，但缺乏明確依據，在經費使用上常遇困難。因此透過討論午餐工作手冊修訂，讓廚師獎勵制度更明確，建立全市統一做法，不僅是整體午餐營運政策一項突破，更是對優質廚師積極肯定。

教育局

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