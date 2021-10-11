連假又是「女孩日」 虎頭埤推半價、尋寶促銷遊客倍增

國慶連假今天又是「台灣女孩日」，台灣第一水庫虎頭埤風景區祭出「半價優惠女姓朋友」等優惠方案，入園跟園區虎埤八景介紹牌自拍照，即贈送特色小禮物及熱咖啡一杯，一連串搭配五倍劵的優惠活動，上午統計到11點入園人數已1051人、超過一般假日同時段一倍。

虎頭埤風景區管理所主任陳宏田表示，除今天女生入園半票優惠。振興五倍劵入園優惠方案持續到明年4月30日：憑振興券入園，每車200元可4人以內入園(原價360元)。憑振興券踩天鵝船(原價每小時200元)買一送一。

還有其他促銷方案：2021振興虎埤溫馨短文小故事徵集比賽，自即日起至11月15日，分社會組(含大學以上)、學生組等進行徵集，分第一、二、三名，佳作數名(俟徵集狀況調整)提供最高1萬5千元獎金獎勵。

台南好康券入園優惠方案：明年2月6日前憑「台南好康券」入園，每車200元可4人以內入園(原價360元)；另因應中央疫情指揮中心防疫規範，暫不開放早上6點30分以前民眾入園。