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連假又是「女孩日」 虎頭埤推半價、尋寶促銷遊客倍增
國慶連假今天又是「台灣女孩日」，台灣第一水庫虎頭埤風景區祭出「半價優惠女姓朋友」等優惠方案，入園跟園區虎埤八景介紹牌自拍照，即贈送特色小禮物及熱咖啡一杯，一連串搭配五倍劵的優惠活動，上午統計到11點入園人數已1051人、超過一般假日同時段一倍。
虎頭埤風景區管理所主任陳宏田表示，除今天女生入園半票優惠。振興五倍劵入園優惠方案持續到明年4月30日：憑振興券入園，每車200元可4人以內入園(原價360元)。憑振興券踩天鵝船(原價每小時200元)買一送一。
還有其他促銷方案：2021振興虎埤溫馨短文小故事徵集比賽，自即日起至11月15日，分社會組(含大學以上)、學生組等進行徵集，分第一、二、三名，佳作數名(俟徵集狀況調整)提供最高1萬5千元獎金獎勵。
台南好康券入園優惠方案：明年2月6日前憑「台南好康券」入園，每車200元可4人以內入園(原價360元)；另因應中央疫情指揮中心防疫規範，暫不開放早上6點30分以前民眾入園。
太陽能船遊湖、露營區 需事先電話預約、烤肉區接受家庭預約。室內館室蟋蟀生態館人流限制50人以下。6.開放假日導覽解說服務(人流管制30人以下)。視預約露營狀況適度局部開放衛浴空間。開放街頭藝人申請。入園活動仍應保持社交距離或戴口罩。詳細內容見虎頭埤風景區官網https://htp.tainan.gov.tw/
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