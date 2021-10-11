嘉市「到宅坐月子」月嫂皆接種疫苗 44人申請略低去年

嘉義市政府「到宅坐月子」服務今年起每小時200元提高至250元，仍全額補助40小時、共1萬元，不過疫情三級警戒期間只能暫停，目前可媒合90名「月嫂」皆已接種新冠疫苗，也自降二級後重啟服務，市府發現，申請的母親仍未非常多，籲歡迎多利用服務。

市府社會處統計，去年有73名新手媽媽申請到宅坐月子，今年1月至10月6日，則有44名媽媽使用，些微下滑；市府從合格居家托育人員，再進一步訓練成月嫂，累計至今年已達90人，評價好的月嫂相當搶手，最好提前1個月預約。

剛生第3胎的李姓媽媽說，「在家才能真正放鬆」，選擇不住月子中心，前兩胎皆由家中親友幫忙坐月子，第3胎首次申請到宅坐月子服務員，她直言，到宅坐月子服務員須具備專業知識外，也要考量是否聊得來，更重要是尊重自己的育兒理念。

有4年經驗的服務員黃婉瑜說，她也育有3孩子，會以過來人的經驗，提醒剛生完的產婦要多休息、保持愉快心情，此外，因平時喜歡下廚，也會花心思研究月子餐菜色，讓產婦吃得營養又健康。