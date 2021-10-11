嘉市廢料廠失火2次半年未清空 環保局：會要求加快

嘉義市青年街塑膠工廠涉違法堆放上千噸廢棄物，今年2月、4月兩度失火，附近居民卻發現經過半年廠內仍沒清空、堆滿大型白色捲筒；市府環保局解釋，捲筒為廢料壓縮而成，無臭也較安全，秤重確認廢料約2590噸，量比較大，已清走346噸，其餘仍暫擺在廠內，陸續要求來源廠商清運。

市府環保局透露，持續跟地檢署、警察追查廢料來源，除了吳姓承租業者，目前至少11間來源廠商，並對承租廠房的吳姓負責人裁罰137萬1000元。

居民透露，青年街塑膠工廠原本有大量的塑膠廢料，堆置雜亂，失火後陣陣惡臭令人晚上睡不著，也擔憂再次復燃，近期發現廠內變成一堆堆白色紙筒，懷疑重新堆廢棄物，希望趕緊清空。

環保局指出，之前估計廢棄物達7000、8000噸，不過賴姓地主為避免廢料散落，壓縮打包起來成為1捲捲，不會飄散味道，放廠內也較安全無疑慮，並重新秤重，共2590多公噸，已打包2244多公噸，有809噸要求業者清走，截至今已清除346公噸。

環保局強調，因堆放該處暫沒有危險，持續追查出涉嫌廢棄物棄置的產源機構，再要求清除，希望愈快愈好。