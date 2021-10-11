影／黃偉哲挑戰動力火車高難度歌曲 練習超過90遍
台南市政府昨天晚上在永華市政中心旁舉辦「南瀛之光．唱秋台南」演唱會，市長黃偉哲與歌手動力火車壓軸演唱《忠孝東路走九遍》，讓現場氣氛High到最高點，而演唱的背後有市長「練90遍」的努力。
市政府的網路小編今天特別把市長練歌的過程剪輯成影片，貼在IG上，可以看到黃偉哲為了這次演出相當認真練習，連到會場的前一刻，在座車上，也不斷地練習，所以在演唱中相當的順利，沒有看字幕就正確的把完整的歌詞都唱出來，最後結束時，黃偉哲還問動力火車「唱得還可以吧」擔心自己表現不好。
市政府昨天晚上邀請多組歌手開唱，連假期間吸引近3萬的民眾到場，度過一個浪漫的夜晚。而黃偉哲在台上唱歌時，雖然聲音被動力火車的嗓音掩蓋不少，但是肢體動作相當多，表現認真。
他在IG上表示，因為第一次跟動力火車合唱，加上對這條歌不太熟，相當緊張，之前利用公餘時間，練習了很多次，「忠孝東路走九遍，但是小編聽我唱這條歌大概超過90遍」。
而粉絲們這對他的演唱很捧場，「看得出來有認真練習」、「唱的好棒喔」，還有人敲碗「跨年再來擔任壓軸演出好了」。
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