快訊

曾被質詢鬧鬼？日首相公邸閒置近10年 岸田尚未決定入住

差一個台積高雄人年薪少台南30萬 專家：恐難一夕翻轉

影／黃偉哲挑戰動力火車高難度歌曲 練習超過90遍

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲昨天晚上在演唱會與動力火車合唱。記者修瑞瑩／翻攝
台南市長黃偉哲昨天晚上在演唱會與動力火車合唱。記者修瑞瑩／翻攝

台南市政府昨天晚上在永華市政中心旁舉辦「南瀛之光．唱秋台南」演唱會，市長黃偉哲與歌手動力火車壓軸演唱《忠孝東路走九遍》，讓現場氣氛High到最高點，而演唱的背後有市長「練90遍」的努力。

市政府的網路小編今天特別把市長練歌的過程剪輯成影片，貼在IG上，可以看到黃偉哲為了這次演出相當認真練習，連到會場的前一刻，在座車上，也不斷地練習，所以在演唱中相當的順利，沒有看字幕就正確的把完整的歌詞都唱出來，最後結束時，黃偉哲還問動力火車「唱得還可以吧」擔心自己表現不好。

市政府昨天晚上邀請多組歌手開唱，連假期間吸引近3萬的民眾到場，度過一個浪漫的夜晚。而黃偉哲在台上唱歌時，雖然聲音被動力火車的嗓音掩蓋不少，但是肢體動作相當多，表現認真。

他在IG上表示，因為第一次跟動力火車合唱，加上對這條歌不太熟，相當緊張，之前利用公餘時間，練習了很多次，「忠孝東路走九遍，但是小編聽我唱這條歌大概超過90遍」。

而粉絲們這對他的演唱很捧場，「看得出來有認真練習」、「唱的好棒喔」，還有人敲碗「跨年再來擔任壓軸演出好了」。

黃偉哲 台南 演唱會

延伸閱讀

推農業外交 日本學校營養午餐吃得到台南文旦

提升防洪能量 南市安平抽水站機組更新工程10月開工

南市動物狂歡音樂會頑皮世界開趴 黃偉哲催五倍券

台南鹽水107歲人瑞陳黃色 黃偉哲上門贈禮賀重陽

相關新聞

嘉市廢料廠失火2次半年未清空 環保局：會要求加快

嘉義市青年街塑膠工廠涉違法堆放上千噸廢棄物，今年2月、4月兩度失火，附近居民卻發現經過半年廠內仍沒清空、堆滿大型白色捲筒...

影／黃偉哲挑戰動力火車高難度歌曲 練習超過90遍

台南市政府昨天晚上在永華市政中心旁舉辦「南瀛之光．唱秋台南」演唱會，市長黃偉哲與歌手動力火車壓軸演唱《忠孝東路走九遍》，...

新營甜蜜節周六日登場 限量吃冰棒甜蜜蜜

日前因颱風順延的「2021新營甜蜜節」，10月16、17日將於台南新營鐵道文化園區登場，安排有30攤市集，以及DIY體驗...

要收假了！ 遊客把握最後時光玩雲林 各景點湧人潮

輕颱圓規逐漸靠近台灣，外圍環流漸影響東半部及北部地區，預計將帶來一波雨勢，雲林縣天氣目前未受影響，仍豔陽高照，恰巧今天是...

提升防洪能量 南市安平抽水站機組更新工程10月開工

台南市政府水利局辦理安平抽水站機組更新工程，將於10月開工，約明年9月完工，屆時安平地區防洪能量再提升，可望有效改善淹水...

嘉市公有市場 攤商盼延長減租

嘉義市政府5月中旬起讓全市公有市場、公辦民營市場攤商租金打7折，8月到期後攤商盼市府再延長3個月、比照去年實施半年，市議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。