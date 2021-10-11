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台南推農業外交 文旦供應日本學校營養午餐

中央社 / 台南11日電

台南市政府與農糧署合作將台南文旦出口到日本，供應學校營養午餐使用，日本茨城縣笠間市友部中學已在7日供為午餐水果，台南市農業局盼持續推動台日農業外交，拓展海外市場。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，文旦為台南主要農特產之一，農糧署與台南市政府於8底起進行出口文旦到日本供應學校營養午餐作業，經產地集貨、分級包裝以及嚴格檢疫作業，品質優良的台南文旦已於7日在日本茨城縣笠間市友部中學供為午餐水果。

台南市農業局指出，此次台日相關單位合作，讓台南文旦柚得以在日本推廣，並藉由辦理食農教育向下扎根，傳遞台南文旦食用方式、營養價值及產地資訊，盼能培養日本消費者對台南文旦的認識及喜愛，擴大日本消費市場。

台南市農業局指出，台南市文旦種植面積為1109公頃，約占全台27%，此次以台南文旦推動台灣與日本間的農業外交，未來將持續拓展其他海外市場。

台南 文旦 日本

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