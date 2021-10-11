Taiwan Today介紹國慶口罩大白熊 作者感到驕傲

嘉義火車站前「沉睡森林大白熊」戴口罩畫面登上外交部「TaiwanToday」日文版「寫真」專區，大白熊設計者莊信棠（Smart）昨天在臉書寫下「我嘉義人我驕傲！」

外交部「Taiwan Today」為增進各界國際友人對我國情及最新政經情勢的瞭解，日前在日文版寫真專區中介紹嘉義市火車站前的大白熊，讓外國朋友透過網路欣賞。

莊信棠得知自己的作品登上國家對外國際版面，感到榮幸；他說，看到自己名字出現有著感動與驕傲，這次的國旗口罩更彰顯穩重與堅定，的確吸引許多民眾上前拍照，只能說「我嘉義人我驕傲！」

嘉義市長黃敏惠今天也在臉書（Facebook）上貼文寫道，嘉義市火車站前沉睡大白熊又再次走上國際！這是防疫的象徵，更是嘉義市的驕傲。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬說，大白熊由在地插畫家莊信棠設計，去年底開始成為火車站前重要地標，加上去年全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，大白熊戴上口罩並依不同主題更換造型，吸引許多遊客拍照、打卡。