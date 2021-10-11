新營甜蜜節周六日登場 限量吃冰棒甜蜜蜜

日前因颱風順延的「2021新營甜蜜節」，10月16、17日將於台南新營鐵道文化園區登場，安排有30攤市集，以及DIY體驗和街頭藝人表演等活動，還有機會免費吃台糖冰棒，邀請各地遊客甜蜜遊新營。

這項活動由台南市政府觀光旅遊局主辦，市長黃偉哲說，台南有全糖城市美譽，也是糖廠最多的城市，今年觀旅局首次結合新營糖廠與去年完工的「新營鐵道地景公園」舉辦，邀請遊客周六、日落實防疫來賞遊。

而新營鐵道地景公園串聯市區內1.4公里長糖鐵自行車道、打造肥料倉庫入口廣場、25軌道陽光草原、糖福印刷創意休憩廣場、微糖青創文化廣場、鐵道戶外教室等，讓遊客進一步深入認識新營鐵道歷史與糖業文化。

觀旅局長郭貞慧表示，新營甜蜜節共規畫四大主題，包含「市集活動」、「藝文表演」、「創意活動」與「Coser互動」，還有「蜜室逃脫」戶外逃脫解謎遊戲、尋找「甜」「蜜」免費兌換冰棒(姓名有「甜蜜」同音者，活動兩天可免費兌換台糖冰棒)、「尋尋蜜蜜」集點活動(10月9日起，可至新營29家合作店家消費集章，活動兩天至現場大會服務台兌換好禮，數量有限)，消費除能集點到活動服務台換小禮物，還有機會可以抽中音箱、電影票、藍牙耳機等。

而新營鐵道地景公園也得獎連連；除獲2020第8屆景觀大獎－公園綠地開放空間類－優質獎、2020世界景觀建築師協會景觀大賞文化傳統類卓越獎，今年再榮獲建築園冶獎－公共建築景觀類園冶獎及「2021國家卓越建設獎」最佳環境文化類-金質獎。

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