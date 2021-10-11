要收假了！ 遊客把握最後時光玩雲林 各景點湧人潮
輕颱圓規逐漸靠近台灣，外圍環流漸影響東半部及北部地區，預計將帶來一波雨勢，雲林縣天氣目前未受影響，仍豔陽高照，恰巧今天是雙十連假最後一天，接近中午陸續出現北返車潮，縣內主要觀光景點綠色隧道、北港朝天宮等人潮依舊，不過周邊車流順暢，警方預估下午才會有一波明顯的收假車潮。
此次是疫情緩和後的第2波連續假期，雖然只有3天，民眾出遊情形仍然熱絡，劍湖山世界趁勢推出多項門票優惠，此次平均假期單日入園人數都比平時假日多出1倍人潮。
疫情目前呈現趨緩，不過各觀光景點仍不敢輕忽，依然採取高規格防疫措施迎客，民眾須得配合全程戴口罩、量體溫、酒精手部消毒及簡訊實聯制等，落實防疫生活習慣。
縣警局交通隊針對目前交通情況分析，至今天上午止，轄內國道1號、國道3號交流道及系統交流道等車流順暢，今日交通管制路段為國道1號虎尾北向入口匝道，封閉時段從上午7點至下午7點，提醒用路人及早變更路線，改道通行。
另台78線、台61線快速道路及台1線、台1丁線、台3線、台17線、台19線等重要聯外道路順暢；古坑綠色隧道、劍湖山遊樂園、西螺大橋、北港觀光大橋等重要觀光景點及風景區等，目前有人潮、周邊車流順暢；斗六、斗南火車站，高鐵雲林站及客運轉運站周邊道路順暢。
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