要收假了！ 遊客把握最後時光玩雲林 各景點湧人潮

輕颱圓規逐漸靠近台灣，外圍環流漸影響東半部及北部地區，預計將帶來一波雨勢，雲林縣天氣目前未受影響，仍豔陽高照，恰巧今天是雙十連假最後一天，接近中午陸續出現北返車潮，縣內主要觀光景點綠色隧道、北港朝天宮等人潮依舊，不過周邊車流順暢，警方預估下午才會有一波明顯的收假車潮。

此次是疫情緩和後的第2波連續假期，雖然只有3天，民眾出遊情形仍然熱絡，劍湖山世界趁勢推出多項門票優惠，此次平均假期單日入園人數都比平時假日多出1倍人潮。

疫情目前呈現趨緩，不過各觀光景點仍不敢輕忽，依然採取高規格防疫措施迎客，民眾須得配合全程戴口罩、量體溫、酒精手部消毒及簡訊實聯制等，落實防疫生活習慣。

縣警局交通隊針對目前交通情況分析，至今天上午止，轄內國道1號、國道3號交流道及系統交流道等車流順暢，今日交通管制路段為國道1號虎尾北向入口匝道，封閉時段從上午7點至下午7點，提醒用路人及早變更路線，改道通行。