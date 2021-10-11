發掘台南400年起源 熱蘭遮城考古計畫再邁進

台南市政府向文化部文化資產局申請再造歷史現場專案計畫，其中「熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘調查研究計畫」經費已獲中央核定，將透過考古發掘更多熱蘭遮城的身世之謎。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，熱蘭遮城是台南400年都市歷史起源，市府以「台南400年－文化資產場域再現計畫」向文化部文化資產局申請再造歷史現場專案計畫，其中「熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘調查研究計畫」獲中央核定總經費新台幣505萬8000元，將於今年展開調查研究計畫。

台南市文資處指出，荷蘭人於1624年來台，決議在現今安平古堡處建造據點「熱蘭遮城」，宣告台灣正式進入世界貿易體系的一環，成為荷蘭東印度公司橫跨兩大洋的貿易航線中重要據點，同時也代表西方、中國、日本與平埔族群等來自各地的人種族群，參與影響台灣歷史發展的大變革。

台南市文資處指出，不同族群彼此間互相衝突、合作、共生共榮，最終形塑成400年後台南與台灣的樣貌，研究調查熱蘭遮城對了解台灣踏入世界舞台歷史有代表性意義。

台南市文資處指出，過去對熱蘭遮城進行調查的區域，受限於發掘現場環境、建築物的遮蔽等問題，大部分位於安平古堡園區內，近兩年來市府與國立成功大學針對熱蘭遮城與大員市鎮的調查研究計畫進行合作，陸續在安平區石門國小、劍獅埕以及安平古堡園區周邊進行調查。

台南市文資處指出，109年度委託國立成功大學執行的調查研究計畫，在今年稍早發掘出土熱蘭遮城外城西牆以及排水系統，都是過去調查中未被發現的遺構，尤其像是熱蘭遮城的排水系統這類型的重要基礎設施，在史料上少有提及，這樣的成果可補充既有史料不足。

台南市文資處指出，台南400年是屬於台南、甚至台灣的重要計畫，市府團隊將透過更深入的調查研究，呈現更多新發現讓國人知道。