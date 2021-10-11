快訊

不斷更新／颱風影響！台東縣府宣布蘭嶼、綠島停班停課

圓規變胖變強！ 北市內湖巨石崩落 3車被壓壞路段封鎖

發掘台南400年起源 熱蘭遮城考古計畫再邁進

中央社 / 台南11日電

台南市政府向文化部文化資產局申請再造歷史現場專案計畫，其中「熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘調查研究計畫」經費已獲中央核定，將透過考古發掘更多熱蘭遮城的身世之謎。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，熱蘭遮城是台南400年都市歷史起源，市府以「台南400年－文化資產場域再現計畫」向文化部文化資產局申請再造歷史現場專案計畫，其中「熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘調查研究計畫」獲中央核定總經費新台幣505萬8000元，將於今年展開調查研究計畫。

台南市文資處指出，荷蘭人於1624年來台，決議在現今安平古堡處建造據點「熱蘭遮城」，宣告台灣正式進入世界貿易體系的一環，成為荷蘭東印度公司橫跨兩大洋的貿易航線中重要據點，同時也代表西方、中國、日本與平埔族群等來自各地的人種族群，參與影響台灣歷史發展的大變革。

台南市文資處指出，不同族群彼此間互相衝突、合作、共生共榮，最終形塑成400年後台南與台灣的樣貌，研究調查熱蘭遮城對了解台灣踏入世界舞台歷史有代表性意義。

台南市文資處指出，過去對熱蘭遮城進行調查的區域，受限於發掘現場環境、建築物的遮蔽等問題，大部分位於安平古堡園區內，近兩年來市府與國立成功大學針對熱蘭遮城與大員市鎮的調查研究計畫進行合作，陸續在安平區石門國小、劍獅埕以及安平古堡園區周邊進行調查。

台南市文資處指出，109年度委託國立成功大學執行的調查研究計畫，在今年稍早發掘出土熱蘭遮城外城西牆以及排水系統，都是過去調查中未被發現的遺構，尤其像是熱蘭遮城的排水系統這類型的重要基礎設施，在史料上少有提及，這樣的成果可補充既有史料不足。

台南市文資處指出，台南400年是屬於台南、甚至台灣的重要計畫，市府團隊將透過更深入的調查研究，呈現更多新發現讓國人知道。

台南 文化資產 考古 平埔族

延伸閱讀

迷你挖寶 考古盲盒抓住年輕人

改善台南永康大灣淹水 永二街箱涵工程明年將完工

曾因「拼雞骨」暴紅 北大教授、考古學博士王迅病逝

最早嘉義人骨骸出土 博愛社大顧問:疑為平埔族先祖

相關新聞

提升防洪能量 南市安平抽水站機組更新工程10月開工

台南市政府水利局辦理安平抽水站機組更新工程，將於10月開工，約明年9月完工，屆時安平地區防洪能量再提升，可望有效改善淹水...

嘉市公有市場 攤商盼延長減租

嘉義市政府5月中旬起讓全市公有市場、公辦民營市場攤商租金打7折，8月到期後攤商盼市府再延長3個月、比照去年實施半年，市議...

台南事廢物無處燒 處理費恐漲

南部多個縣市面臨垃圾去化困難，台南市的可燃性事業廢棄物最近因高雄市焚化爐拒收外縣市垃圾，去化出問題，業者表示，高雄焚化爐...

南市動物狂歡音樂會頑皮世界開趴 黃偉哲催五倍券

2021台南國際音樂節「城市之聲」系列節目－《動物狂歡》嬉遊音樂會，今下午在學甲頑皮世界野生動物園展演，由台邦獨奏家樂團...

3金設計師方序中操刀 雲林「開台400周年」主視覺亮相

今年爲顏思齊開台400周年，雲林縣政府即將推出系列活動講述其開台歷史脈絡，並邀民眾到訪水林「開台第一庄」探索人文風華，文...

雲林五倍券加碼活動夯 遊客打爆專線詢問現金回饋

振興五倍券上路，雲林縣加碼推出「2021遊雲林三大好」換現金抽特斯拉百萬名車活動，縣長張麗善今天表示，「五倍券遊雲林抽百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。