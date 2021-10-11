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提升防洪能量 南市安平抽水站機組更新工程10月開工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
提升防洪能量，台南安平抽水站機組更新工程，本月將開工。圖 ／台南市政府水利局提供
提升防洪能量，台南安平抽水站機組更新工程，本月將開工。圖 ／台南市政府水利局提供

台南市政府水利局辦理安平抽水站機組更新工程，將於10月開工，約明年9月完工，屆時安平地區防洪能量再提升，可望有效改善淹水窘況。

南市安平區金城里安平抽水站，屬早期設置抽水站，各抽水機組已老舊且逾使用年限，市長黃偉哲也要求水利局務必加速辦理機組更新工程。

水利局長韓榮華說，安平抽水站集水區鄰近台南運河及鹽水溪出海口，屬於相對低漥地區，水利局今年更新2台2.6 cms沉水式抽水機及2台1 cms沉水式抽水機，預定10月開工，明年9月完工，完工後全站抽水總量由15.2 CMS，增加至16 CMS，將可提升集水區範圍保護等級，降低水患威脅。

水利局進一步指出，安平抽水站建置於民國71年，主要蒐集由安北路以西，王城路、安平路850巷、湖內一街、湖內街以東，運河路以北，鹽水溪以南所形成區域雨水，集水面積約41公頃，因平常外水高於內水，全靠抽水機幫助排水，考量本站緊鄰安平風景區，受限抽水站體內部高度不足施工困難。為縮短工期、克服施工工法及減少變更設計，本次工程案採整合設計與施工統包模式，採最有利標辦理。

黃偉哲說，針對易淹水地區，也會責成水利局務必掌握淹水情事，治水也要從源頭、過程與流向整治並利用，他也會率領市府團隊積極爭取擴充及更新抽水機組工程經費。

安平抽水站保護標的相關位置圖。圖 ／台南市政府水利局提供
安平抽水站保護標的相關位置圖。圖 ／台南市政府水利局提供

淹水 台南 黃偉哲

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