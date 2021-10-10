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南市動物狂歡音樂會頑皮世界開趴 黃偉哲催五倍券
2021台南國際音樂節「城市之聲」系列節目－《動物狂歡》嬉遊音樂會，今下午在學甲頑皮世界野生動物園展演，由台邦獨奏家樂團帶來許多與動物有關樂曲，市長黃偉哲與民眾開心體驗這場與自然共舞的音樂盛宴，度過輕鬆國慶連假。
負責策畫演出這場嬉遊音樂會的台邦獨奏家樂團成立於台南，集結一群學成歸國並各自於不同音樂系所效力的音樂好手，累積許多台南在地老中青三代的鐵粉樂迷。
為讓聽眾對這場位於動物園的音樂會更有感，台邦獨奏家樂團不但演出與動物有關的古典樂曲，如作曲家聖桑的知名作品《動物狂歡節》中的天鵝主題，也詮釋多首與動物有關的動畫電影音樂，如《馬達加斯加》、《森林王子》等，還演出大家耳熟能詳的《兒歌大會串》、《神鬼奇航》、《火焰之舞》，整場演奏曲風豐富；時而悠緩、時而俏皮、時而澎湃，讓聽眾大飽耳福。
黃偉哲表示，很高興在頑皮世界舉辦台南國際音樂節，藉著音樂及親子活動讓大家在疫情紓緩後獲得身心上的療癒，希望大家都能快樂度過國慶佳節，歡迎全國朋友來台南旅遊，目前購物節累積登錄消費金額已突破15億元，歡迎大家國慶連假在台南使用振興五倍券，消費滿百就能參加台南購物節抽獎，有機會抽中輕豪宅、油電混合車等大獎。
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