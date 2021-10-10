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3金設計師方序中操刀 雲林「開台400周年」主視覺亮相

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府文化觀光處今天亮相顏思齊開台400周年系列活動主視覺，由知名設計師方序中操刀設計，與新銳插畫家董十行共同完成創作。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府文化觀光處今天亮相顏思齊開台400周年系列活動主視覺，由知名設計師方序中操刀設計，與新銳插畫家董十行共同完成創作。圖／雲林縣政府提供

今年爲顏思齊開台400周年，雲林縣政府即將推出系列活動講述其開台歷史脈絡，並邀民眾到訪水林「開台第一庄」探索人文風華，文化觀光處今天搶先亮相活動主視覺，處長陳璧君說，此次邀請知名設計師方序中操刀，與新銳插畫家董十行共同創作，透過鮮紅色調，直覺呈現大航海的冒險精神，並預告10月18日起將推出一波波活動，迎接全台遊客到訪。

文觀處表示，顏思齊在1621年率隊開墾台灣至今四百年，縣府去年舉辦「古笨港與顏思齊論壇」及「古笨港出土清代文物」等活動，今年則整合虛擬舉辦紀念活動，希望精準展現大航海時代大無畏、乘風破浪精神。

第一波主視覺由執行過台灣金曲、金鐘、金馬獎典禮主視覺設計師方序中操刀，並邀請專注於2D、3D平面繪圖與視覺的新銳插畫家董十行共同創作完成。方序中表示，整體呈現雲霧在森林飄散的繚繞感，呼應「雲林」的由來，構圖呈放射狀向外伸展，並將顏思齊形塑如巨人般身軀為首前行，身後點綴鮮綠豐饒代表山林物產，而戎克船在滿天星斗閃爍下，領著紅色旗幟越洋而出。

陳璧君說，主視覺讓人感受到有一夥人馬即將划破畫面，迎接每個人到來，就像顏思齊展開的雙臂，擁著容納千山萬水的胸襟，邀請眾人一起見證雲林蛻變，及無所畏懼、永不退縮的探險精神。

文觀處表示，10月18日縣府大禮堂將率先舉辦文化講堂，邀請「1624，顏思齊與大航海時代」、「澎湖灣的荷蘭船：十七世紀荷蘭人怎麼來到臺灣」作者楊渡，從開台王顏思齊出發，講述建設台灣歷史故事，為接續的系列活動揭幕。

陳璧君指出，另故事展、藝術故事牆、十寨實地解說等系列活動，將在10月29日至12月26日期間，於北港糖廠倉庫、164滯洪池和水林顏思齊故事館輪番舉行，請民眾拭目以待。

雲林

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