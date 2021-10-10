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到嘉義縣消費不只抽豪宅！ 朴子市公所加碼抽萬元紅包

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市水道頭市集假日遊客如織，市公所推出加碼抽萬元紅包，希望將五倍券留在朴子。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣朴子市水道頭市集假日遊客如織，市公所推出加碼抽萬元紅包，希望將五倍券留在朴子。記者莊祖銘／攝影

實體五倍券近日發放，嘉義縣政府加碼抽500萬元的輕豪宅，朴子市公所昨天「歡樂樸城—振興加碼抽現金」活動，到朴子消費最高抽萬元紅包。縣府經濟發展處長江振瑋肯定此舉有助刺激嘉縣整體經濟，但縣議員黃嫈珺認為應加強宣傳力道。

朴子市公所表示，民眾即日起至10月31日，只要到朴子市消費，將購買商品照片上傳至朴子市長吳品叡臉書粉絲專頁「Team叡．吳品叡」貼文，並標註三位好友，就有機會獲得萬元現金大紅包，吳品叡將於活動結束後，親自以現場直播抽出43位幸運得主，活動詳情可上「Team叡．吳品叡」查詢。

嘉縣經發處長江振瑋肯定朴子市公所作法，認為此抽獎活動可促進嘉義縣經濟循環，帶動地方繁榮，他說無論何種方法，只要能讓嘉義縣更好，都值得肯定，縣府也樂觀其成；縣議員黃嫈珺同樣持肯定態度，認為吳品叡善盡職責，但應該加強宣傳力道，讓更多鄉親知道。

黃嫈珺肯定吳品叡，讓五倍券可以留在朴子市，但目前僅透過臉書宣傳，接受訊息仍以年輕人為主，無法將年齡層擴展至中壯年齡層，她建議市公所可以錄製台語版宣傳語音，扮隨垃圾車深入朴子其他較鄉下地區，擴大抽獎效益。

吳品叡說，市公所依財政狀況，決定採取抽現金方式，讓民眾皆大歡喜，初步採取數位抽獎方式，如長輩有相關疑問或不會使用，都可洽詢市公所，公所人員都樂於提供協助。

另，有林姓市民懷疑，若店家未開立發票，或購買非實體商品是否可以參加抽獎，吳品叡解釋，民眾僅需證明期間內在朴子市消費即可參加抽獎，目的是希望刺激朴子地區消費。

嘉義縣朴子市公所推出振興加碼抽現金活動。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市公所推出振興加碼抽現金活動。圖／朴子市公所提供

朴子 嘉義

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