昔日民代淡出政壇專注房市 打造南科新天際線
前台南縣議員李全富淡出政壇，近年專注營造本業，很少在公開場合露面，他今上午出席自家台南市安定區房地產工地開工典禮，也向與會來賓介紹兒子李鴻岳，他強調，希望台灣越來越好，自己若行有餘力，將持續回饋社會。
李全富經營港威營，目前是董事長，在地方小有名氣，公司成立迄今35年，主攻企業廠辦，曾參與台南藝術大學及南科園區許多廠房興建，轉投資設立的興悦地產，選在離南科台積電18廠約5分鐘車程的安定區許中營推案，約1000坪基地，興建地上13層、地下2層，將規畫120戶，戶戶平面車位，開價接近每坪30萬元。房市人士說，案子緊鄰南科，鎖定南科工程師族群，以目前南科周遭房市熱度，相當具競爭力。
除李全富上午出席建案開工儀式，台南市政府社會局長陳榮枝、南科管理局副局長鄭秀絨、台南市議員李文俊、前立委蔡勝佳、南科管理局前局長陳俊瑋等人也受邀出席，開工典禮歷時約1小時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言