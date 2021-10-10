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昔日民代淡出政壇專注房市 打造南科新天際線

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
前台南縣議員李全富（右三）淡出政壇，上午出席自家台南市安定區房地產工地典禮。圖／讀者提供
前台南縣議員李全富（右三）淡出政壇，上午出席自家台南市安定區房地產工地典禮。圖／讀者提供

台南縣議員李全富淡出政壇，近年專注營造本業，很少在公開場合露面，他今上午出席自家台南市安定區房地產工地開工典禮，也向與會來賓介紹兒子李鴻岳，他強調，希望台灣越來越好，自己若行有餘力，將持續回饋社會。

李全富經營港威營，目前是董事長，在地方小有名氣，公司成立迄今35年，主攻企業廠辦，曾參與台南藝術大學及南科園區許多廠房興建，轉投資設立的興悦地產，選在離南科台積電18廠約5分鐘車程的安定區許中營推案，約1000坪基地，興建地上13層、地下2層，將規畫120戶，戶戶平面車位，開價接近每坪30萬元。房市人士說，案子緊鄰南科，鎖定南科工程師族群，以目前南科周遭房市熱度，相當具競爭力。

除李全富上午出席建案開工儀式，台南市政府社會局長陳榮枝、南科管理局副局長鄭秀絨、台南市議員李文俊、前立委蔡勝佳、南科管理局前局長陳俊瑋等人也受邀出席，開工典禮歷時約1小時。

前台南縣議員李全富淡出政壇，上午出席自家台南市安定區房地產工地典禮。圖／讀者提供
前台南縣議員李全富淡出政壇，上午出席自家台南市安定區房地產工地典禮。圖／讀者提供

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