雲林五倍券加碼活動夯 遊客打爆專線詢問現金回饋

振興五倍券上路，雲林縣加碼推出「2021遊雲林三大好」換現金抽特斯拉百萬名車活動，縣長張麗善今天表示，「五倍券遊雲林抽百萬名車」活動已推出第3天，反應相當熱烈，有不少人利用連假到雲林消費並登錄發票，另「五倍券遊雲林」消費日從本月8日起算，累計消費滿500元以上，持發票享10%現金回饋，18日起開放至各戶政事務所兌換；張麗善提醒，每人最高可換500元，額滿為止。

張麗善說，有許多民眾是家庭出遊一起使用五倍券消費，昨天縣府接獲一家4口民眾詢問「4人累計消費2萬元可否兌換10%現金回饋？」她說，每人五倍券面額5000元，4人憑消費發票及身分證個別兌換，每人至多可換500元，1999便民服務專線也陸續接到不少類似問題，參與度很高。

張麗善表示，全台民眾從8日起至明年4月30日止，在雲林縣內店家消費滿500元，可享第一好「憑發票在指定地點直接領取10%現金回饋」，第二好「參加抽百萬名車」，第三好「做公益最好」縣府會將民眾領取現金的發票，捐給弱勢團體，發揮券留雲林最大效益。

張麗善說，五倍券遊雲林活動預計發出2500萬元現金，推估有5萬人次可兌領現金回饋，籲請民眾把握機會消費兌領；凡自10月8日起在縣內商店或其他類消費發票滿500元，憑個人有效證件，18日起即可至指定地點兌換，時間為每周一至周五上午9點至下午5點半，周六上午9點至12點。

張麗善表示，因周日及國定假日不開放兌換，倘若遊客安排周日前來消費，可撥打縣府1999便民服務專線，保留兌換現金回饋權利，相關活動辦法可至縣府官網查詢。