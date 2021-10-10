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國慶連假首日台南湧入15萬遊客 第2天有增無減

中央社 / 台南10日電

國慶連假台南市各景點湧入大批遊客，台南市政府觀光旅遊局統計，連假首日，台南湧進逾15萬名遊客，今天是連假第2天，遊客更是有增無減。

觀光旅遊局發布新聞稿統計，國慶連假首日，台南市區熱門景點以國華海安小西門商圈、南紡購物中心、安平老街及新化老街等街區人潮最多，吸引近13萬名遊客。

台南知名山區及戶外景點，包括虎頭埤風景區、山上花園水道博物館、烏山頭水庫、十鼓仁糖文創園區及頑皮世界野生動物園等，湧進逾1萬1000名遊客。台南市美術館及奇美博物館等藝文場館也吸引7000名遊客進場。

另外，台南沿海景點的安平漁光島、安平港濱、觀夕平台、南區黃金海岸周邊，近萬名遊客趁著風和日麗前往戲水觀浪賞海景。

今天是連假第2天，台南各街區與景點遊客有增無減，左鎮化石園區、虎頭埤風景區、台南都會公園及白河關子嶺風景區等，人潮較首日倍增。

台南 連假

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