嘉市連假住房率近7成 飯店業者：防疫警戒以來最好

國慶連假人潮出遊，嘉義市政府統計，連假期間嘉義市的旅館、飯店訂房率近7成，有主攻親子市場的旅館更突破8成，「三級警戒以來最好！」市府宣布，「2021光織影舞」光影藝術展將自11月1日開展，「2021台灣設計展」也確定12月24日展出，盼這波國旅熱潮延續到年底。

樂億皇家酒店表示，中秋連假時訂房就明顯回溫，不過不少民眾應還是回家團圓，近來疫情確診數連續「加零」，大家都願意出來玩，又加上五倍券，國慶連假出遊多，連假訂房衝到8成以上，創三級警戒以來最好。

嘉市知名景點「檜意森活村」今上午陸續有遊客湧入，幾乎都為親子、一家人，逛園區及商店，不若三級警戒期間空蕩。

市府觀光新聞處表示，嘉義市以觀光服務業為主，受疫情影響甚鉅，市府推出團體旅遊補助方案，總經費2000萬元，10月1日開始首日就被秒殺預約額滿，此次整體住房率接近7成，部分旅宿業者更是8成上下。