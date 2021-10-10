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改善台南永康大灣淹水 永二街箱涵工程明年將完工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府水利局投入改善永康大灣地區水患，圖為整體改善圖。 圖／水利局提供
台南市政府水利局投入改善永康大灣地區水患，圖為整體改善圖。 圖／水利局提供

台南市永康區大灣地區先天地形條件低窪，台南市政府水利局正辦理「台南市永康區永二街及永二街245巷截流箱涵工程」，預計明年完工，屆時可望改善水患，居民可望不再飽受淹水之苦。

水利局說，永康大灣地區文化路及永華路周邊及高速公路側車道、永興路及永平路等高地逕流排入，常有積淹水情形，自2015年起依循高地截流排水、低地加強機械抽排治理原則，持續辦理大灣地區的淹水改善工程。

其中，高地截流排水已完成「大灣排水週邊低地排水改善工程(第一標)」、「臺南市永康區永二街DA幹線雨水下水道工程」；低地抽排部分，亦已完成「臺南市永康區大灣抽水站第一期新建工程」及「臺南市永康區大灣抽水站第二期工程」及「臺南市永康區西灣里滯洪池工程」共計26cms機械抽排量體及4萬2000立方公尺滯洪調節量。

排水路系統改善部分，已完成「大灣排水治理工程」，另三爺溪排水整治工程預計明年底前完工，將大幅降低大灣排水洪水位，增加大灣地區重力排水空間。

水利局說，「臺南市永康區永二街及永二街245巷截流箱涵工程」為高地截流延續工程，預計完成後共可截流大灣A幹線37%(高地排水範圍)集水面積，避免高地逕流排往文化路及永華路，減輕低窪地區淹水情況。而雨水下水道箱涵施工期間，道路將有部分路段暫時封閉，請民眾體諒。

高地 臺南 淹水

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