「俗」在無法擋 後壁菁寮老街上午湧入逾2千人

國慶連假現人潮，台南後壁菁寮老街今上午人車湧現，估計上午人潮上看2000人以上，也因「外溢」效果，鄰近關子嶺風景區車流量大增，白河警動員交通疏導在大太陽下執勤，以降低交通衝擊。

菁寮老街因「俗女養成記2」熱播，之前中秋連假估計吸引逾2萬人次來「朝聖」，龐大人群讓外界見識戲劇的魅力，台南市府指示交通、警察局、後壁區公所開會討論，祭出相關對策因應國慶連假可能另一波人潮。

昨估計約有4500人前來老街，因天氣佳，今天上午人潮一波接一波，估計至少2000人，開放假日停車的外環道也停了不少車輛，預估下午將還有另一波人潮。許多遊客遊老街也一併轉往鄰近關子嶺風景區，沿線白河區仙草段甕仔雞美食遠近馳名，今中午時段也湧入大批饕客車潮。