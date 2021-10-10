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「俗」在無法擋 後壁菁寮老街上午湧入逾2千人
國慶連假現人潮，台南後壁菁寮老街今上午人車湧現，估計上午人潮上看2000人以上，也因「外溢」效果，鄰近關子嶺風景區車流量大增，白河警動員交通疏導在大太陽下執勤，以降低交通衝擊。
菁寮老街因「俗女養成記2」熱播，之前中秋連假估計吸引逾2萬人次來「朝聖」，龐大人群讓外界見識戲劇的魅力，台南市府指示交通、警察局、後壁區公所開會討論，祭出相關對策因應國慶連假可能另一波人潮。
昨估計約有4500人前來老街，因天氣佳，今天上午人潮一波接一波，估計至少2000人，開放假日停車的外環道也停了不少車輛，預估下午將還有另一波人潮。許多遊客遊老街也一併轉往鄰近關子嶺風景區，沿線白河區仙草段甕仔雞美食遠近馳名，今中午時段也湧入大批饕客車潮。
白河分局連假期間警力嚴陣以待，後壁菁寮老街南84、南82線路段，全天候派員交通疏導管制，避免違規停車影響人車安全通行；另172線仙草段商店街路段，警方也於上午11時起也派員與南93線及仙大路口實施燈控，已經初步紓解車流；並利用高速公路及白河交流道等5處CMS交通資訊面版提醒相關道路資訊，讓用路人掌握最新路況。
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