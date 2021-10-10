嘉市攤商租金7折延長未定案 議員：給小優惠應不用考慮

嘉義市政府去年替公有市場的攤商租金打7折、為期半年，今年三級警戒5月中旬起再度減租3個月，攤商認為，疫情更嚴峻，盼8月底到期後繼續延長，市府回應「會審慎評估」。多名市議員都接獲攤商陳情，議員張秀華說，市府要協助度過難關，議員蔡文旭說，給攤商小小優惠應不用考慮。

西市場經營親子館的業者說，去年疫情影響，改為全預約制，家長不能隨時帶小朋友前來，生意就下滑，今年三級警戒雖沒被勒令停業，考量客群是幼童，決定自主停業，直到降為二級又開幕，長達2、3個月沒收入，上周來客數才回升至先前的6、7成。

親子館業者說，西市場多做在地生意，疫情最嚴峻時，除臨路邊餐飲業者有開業，裡面幾乎一片空，目前顧客有逐漸回來；攤商當然希望租金打7折方案再延長3個月。

張秀華說，9月28日接獲西市場自治會及攤商代表陳情，希望攤位、鋪位延長減租，已與市府協調，市府表達會針對全市的公有市場一起考量。

蔡文旭說，8月底就有市場代表來反映，有於臨時會當面向市府提建議，但至今未有結果「效率太差了」，市府願發2000元現金，顯示想刺激活絡市場，針對租金打7折3個月，又不是全免費，屬給攤商小小優惠，應不用考慮，他樂觀其成，「一個禮拜可以決定，卻拖兩個月」。