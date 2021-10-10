雙十國慶 移民署提前邀新住民一起慶祝越南婦女節

10月20日是越南獨有的婦女節，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站今天上午邀請越南新住民，身穿越南傳統國服，手拿小國旗，並安排子女送玫瑰花，家人一起做越南傳統點心，提前慶祝越南婦女節。

移民署嘉義縣服務站上午邀集25名來自越南、印尼及泰國等地的東南亞新住民與新住民家人、朋友，由越南籍的嘉義縣多元文化指導老師楊薏茹介紹越南婦女節的由來及活動。

服務站為了感謝這群越南新住民為社會貢獻與付出，除了準備國旗送給參與人員外，還特別準備玫瑰花，安排子女及親友贈送給在場的越南新住民母親，隨後更由楊薏如老師帶領參加活動人員，一起動手做越南點心美食，共同享受現場濃厚又溫馨的越南風。

楊薏茹表示，感謝移民署服務站用心規劃越南婦女節美食，在國慶日與新住民姐妹們一同歡度越南的婦女節，也特別感謝到場的新住民家人及子女的支持，看到每個孩子將手上的花親手送給每位新住民媽媽，還揮著國旗，令人十分感動。