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錯過再等一年 一見雙雕藝術季明天落幕

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
2021一見雙雕藝術季，明天結束展出，遊客可把握最後時間出遊。圖／雲嘉南濱海國家風景區提供
2021一見雙雕藝術季，明天結束展出，遊客可把握最後時間出遊。圖／雲嘉南濱海國家風景區提供

交通部雲嘉南濱海國家風景區舉辦的2021一見雙雕藝術季，明天將結束展出，雲管處邀請遊客把握雙十連假出遊，觀賞全台獨一無二的鹽雕及自然環保的漂流木雕地景藝術。

雲嘉南濱海國家風景區指出，今年以友善環境為發想，呼應永續再生的環保理念，結合自然媒材「鹽」與「漂流木」，分別於台南七股鹽山與馬沙溝海洋休閒運動渡假中心，有全國最大鹽雕城堡「我的幸福王國」，及漂流木雕「幸福遊具」等巨型地景雕塑藝術，大小作品共計14件。

展出期間也邀請網友在臉書粉絲專頁-「雲嘉南，好好玩!!」觀賞活動宣傳影片，並留言寫下影片中最喜歡哪一座鹽雕或漂流木雕作品，臉書該互動貼文推出20天期間，共計吸引了8651次觀看、1623按讚、1478則留言。

其中最受青睞的作品是「蟹老闆的家」，獲330則好評，是雕刻招潮蟹與牡蠣的鹽雕作品，作品呈現招潮蟹開心地舞動大螯動作，許多網友說，因喜歡喜歡海綿寶寶裡的蟹老闆，彷彿看到卡通裡逗趣場景。

雲管處說，雙十連假歡迎遊客來體驗雲嘉南鹽田聚落好風光，歡迎使用振興五倍券消費，遊客入住台南地區合法旅宿，即贈送台南市政府推出的「台南好康券」，憑券可享「食、宿、遊、購、行」超過100種優惠，包括可免費搭乘台灣好行61西濱快線，至馬沙溝海洋休閒運動渡假中心及七股鹽山，賞雙雕吃美食，詳細站點資訊及行車時刻可至 https://www.westcoastshuttlebus.com.tw/ticket-timetable 網站查詢。更多活動資訊，可搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

台南 漂流木 國家風景區

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