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國慶升旗搭配偶戲文化 張麗善：喚起民眾認同感

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣首度主辦的雙十節升旗典禮與2021雲林國際偶戲節主題相互搭配，縣長張麗善（中）和霹靂布袋戲代表角色素還真、葉小釵合影。記者陳苡葳／攝影
雲林縣首度主辦的雙十節升旗典禮與2021雲林國際偶戲節主題相互搭配，縣長張麗善（中）和霹靂布袋戲代表角色素還真、葉小釵合影。記者陳苡葳／攝影

雲林縣首度主辦雙十節升旗典禮，今年結合2021雲林國際偶戲節，一起在虎尾布袋戲館舉辦，上百名民眾手拿小國旗參加，縣長張麗善也率縣府一級主管高唱國歌，與民同歡，更歡迎民眾把握連假玩透雲林，觀賞年度最具特色的偶戲文化活動。

張麗善今天與虎尾鎮長丁學忠、斗南鎮長沈暉勛、古坑鄉長沈勝騰及多位縣議員等人，在布袋戲館前參與國慶升旗典禮，民眾揮舞著手中的小國旗，高唱國歌、國旗歌，大國旗上升後飄揚空中，現場氣氛十分歡騰。

張麗善表示，今年雙十節恰逢雲林國際偶戲節，縣府安排Coser裝扮霹靂布袋戲代表角色素還真、葉小釵經典偶戲男神，與現場300名民眾同慶國慶，同時體驗另類的偶戲活動。

縣府升旗典禮往年只在元旦時舉行，此次首度舉辦雙十升旗，張麗善表示，國父孫中山歷經11次革命創立中華民國，這段歷史不能被抹滅、被遺忘，人民不能忘本，應飲水思源，因此如期舉辦活動，希望喚起大家對國家意識的認同。

張麗善認為，現今孩子教育沒有太著重提及創國歷史，歷史與家庭同源，中華民國創立的由來，有其傳承、延續的必要，記得國家歷史，才會懂得「呷果子拜樹頭」的道理。

張麗善說，明天是國慶連假最後1天，雲林布袋戲館內持續展出各類型的偶戲展，2樓並有「金光大戲院」，民眾可把握時間前往欣賞演出，此外，配合防疫舉行的線上活動，民眾也能透過網路雲端，同步體驗偶戲節活動。

雲林縣今年的雙十國慶活動，結合2021雲林國際偶戲節一起在虎尾布袋戲館舉辦，現場有近300名民眾手拿小國旗參加升旗典禮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣今年的雙十國慶活動，結合2021雲林國際偶戲節一起在虎尾布袋戲館舉辦，現場有近300名民眾手拿小國旗參加升旗典禮。記者陳苡葳／攝影

張麗善 雲林 國旗

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