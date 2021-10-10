國慶升旗搭配偶戲文化 張麗善：喚起民眾認同感

雲林縣首度主辦雙十節升旗典禮，今年結合2021雲林國際偶戲節，一起在虎尾布袋戲館舉辦，上百名民眾手拿小國旗參加，縣長張麗善也率縣府一級主管高唱國歌，與民同歡，更歡迎民眾把握連假玩透雲林，觀賞年度最具特色的偶戲文化活動。

張麗善今天與虎尾鎮長丁學忠、斗南鎮長沈暉勛、古坑鄉長沈勝騰及多位縣議員等人，在布袋戲館前參與國慶升旗典禮，民眾揮舞著手中的小國旗，高唱國歌、國旗歌，大國旗上升後飄揚空中，現場氣氛十分歡騰。

張麗善表示，今年雙十節恰逢雲林國際偶戲節，縣府安排Coser裝扮霹靂布袋戲代表角色素還真、葉小釵經典偶戲男神，與現場300名民眾同慶國慶，同時體驗另類的偶戲活動。

縣府升旗典禮往年只在元旦時舉行，此次首度舉辦雙十升旗，張麗善表示，國父孫中山歷經11次革命創立中華民國，這段歷史不能被抹滅、被遺忘，人民不能忘本，應飲水思源，因此如期舉辦活動，希望喚起大家對國家意識的認同。

張麗善認為，現今孩子教育沒有太著重提及創國歷史，歷史與家庭同源，中華民國創立的由來，有其傳承、延續的必要，記得國家歷史，才會懂得「呷果子拜樹頭」的道理。