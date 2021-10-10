國慶連假嘉市旅館訂房率近7成 文化路人潮再現

國內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情趨緩，加上振興五倍券發放，國慶連假嘉義市旅館、飯店訂房率接近7成，文化路再現人潮；觀光業者期待五倍券商機發酵，讓觀光熱潮可以持續下去。

嘉義市政府今天發布新聞表示，疫情趨緩中央發放振興五倍券，市府搭配推出團體旅遊總經費新台幣2000萬元補助方案，10月1日開始首日就被秒殺預約額滿，使得國慶連假嘉義市整體住房率接近7成，部分旅宿業者更是接近8成。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，國慶連假嘉義市文化路夜市、美術館、檜意森活村、花磚博物館、中央廣場、KANO園區滑草區等景點，都出現人潮。

嘉義市文化路暨蘭井街設攤區段自治會長陳家霖表示，觀看8日、9日文化路夜市人潮，一天比一天多，今天還會更多人，預估雙十連假來夜市的人會比中秋假期要多，希望振興五倍券，能讓觀光熱潮持續下去。

張婉芬表示，市府搭配五倍券也推出購物節滿千送百等加碼方案，「2021光織影舞」光影藝術展即將自11月1日開展，2021台灣設計展也確定12月24日展出，要讓這波國旅熱潮延續到年底。

嘉義市建設處副處長羅資政指出，因應國慶連假10月8日至11日人潮，市府防疫不放鬆，在文化路夜市各路口進行管制及舉牌宣導，提醒民眾進入夜市要刷路口及各攤販QR Code實名制，並注意做好個人防疫措施。