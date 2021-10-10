國慶連假首日 台南湧入逾11萬輛車
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）逐步降溫，台南市政府交通局今天統計，國慶連假首日返鄉人流及車流已恢復到去年9成，逾11萬輛車湧入台南。
台南市政府交通局長王銘德今天指出，10月9日國慶連假首日返鄉回台南旅客，其中搭乘台鐵約1萬人次，搭乘高鐵約1萬3000人次，搭乘國道客運2382人次，共約2萬5382人次。
另外，駕車行經國道1號返回台南約7萬7000輛車，國道3號約3萬9000輛車，共約11萬6000輛車湧入台南，整體交通量和中秋連假相當。
王銘德表示，大台南智慧交通中心連假期間將持續監看各主要道路及觀光景點周邊交通，除進出安平地區及市區主要聯外路廊雙向路段車流較多，其餘路況大致順暢。
大台南智慧交通中心將利用CMS、即時交通資訊網等系統，發送即時交通資訊給民眾參考，以避開壅塞路段，警察局及交通大隊也會因應各道路車流狀況，即時調整號誌控制及引導替代道路，維持道路車流順暢及交通秩序。
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