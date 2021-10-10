嘉市精忠社區升旗破200人 黃敏惠：團結在中華民國
嘉義市今年國慶日考量防疫，剩精忠新城社區公開舉辦升旗典禮，超過200人參與，熱情不減，市長黃敏惠也出席高唱國歌，並多次高喊「中華民國生日快樂」，帶著民眾一起揮舞國旗，強調「做好防疫，國慶升旗還是要的」，展現對國家向心力。
黃敏惠今上午先前往佛光山圓福寺升旗典禮，接著趕往東區精忠新城社區，以往西區經國新城今年則考量疫情暫時停辦；精忠社區主委楊鳳祥說，廣場依防疫指引可容納300人內，原設定約200人參與，不過居民很熱情，尤其社區已來到第四代，有不少是四代同堂一起參與，來了不少小朋友。
黃敏惠於精忠社區廣場跟居民一起高唱國歌、升起國旗，她說，好久沒有這麼多人一起相聚、好久沒有升旗了，看到青天白日滿地紅國旗，代表中華民國，代表國家，充滿了感動、感恩，「不管你是誰，我們團結在中華民國」。
黃敏惠帶領居民說「讓我們再一次大聲喊出來，中華民國生日快樂！」並跟現場一起大力揮舞國旗；黃典禮後受訪說，藉著疫情稍微解封，做好防疫工作後，國慶升旗還是要的，展現這份對國家向心力，盼早日克服疫情，回歸生活日常。
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