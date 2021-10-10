防汛添新兵 台南後壁新東抽水平台即將完工
為徹底解決台南市後壁區新港東社區內積淹水問題，市府水利局籌措經費322萬元新建抽水平台，抽排洪能量為0.3cms，將於本月底完工，未來可望讓居民逐漸擺脫淹水之苦。
後壁區新港東社區（新東里）位於下茄苳排水北岸，因地勢低窪，汛期來臨飽受水患威脅，現有新東抽水站共佈設6台0.3cms移動式抽水機，主要抽排北側農田及社區，抽排量能無法因應下茄苳排水附近低地的積淹水。
經台南市長黃偉哲指示市府水利局提升該區域防洪能力。水利局今年2月籌措322萬元經費辦理後壁區新東抽水平台新建工程，利用社區內公園用地新建抽水平台，並配置一台0.3cms移動式抽水機，排解區內約2.4公頃低地積淹水問題。
目前該抽水平台預先配置外電，可供日後增設豎軸式抽水機，現已將移動式抽水機安置平台並可啟動，工程本月底完工，屆時新港東社區將有7台移動式抽水機，抽水量能達2.1cms，大幅以降低該區域居民淹水風險。
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