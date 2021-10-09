國慶連假台南旅遊景點爆人潮 持五倍券享優惠

國慶連假第1天，台南市各景點都湧入人潮，觀旅局統計，單是上午在關子嶺風景區、山上花園水道博物館和左鎮化石館就超過3千人次參觀，漁光島、黃金海岸也有破千遊客，下午人潮更多。

台南市觀旅局表示，隨著國內疫情控制得宜，中央疫情指揮中心於10月5日宣布開放山林、海濱活動只要保持安全距離，可以不用戴口罩，讓許多遊客紛紛趁這次連假出門遊玩。連假首日一早，各地交通都出現車潮。

觀光旅遊局上午統計，各觀光景點均出現人潮，尤其郊外山區戶外景區與海邊景點都成了最熱門景點。山區的關子嶺風景區、山上花園水道博物館和左鎮化石館就約有逾3千人次參觀，而虎頭埤、烏山頭水庫及德元埤也有破千人遊客。

另外海邊戲水在保持安全距離下也可以不用戴口罩，也吸引許多遊客，漁光島、黃金海岸方舟等，一大早就有破千遊客到海邊走走逛逛。

10月歡度國慶，台南推出多項活動及優惠措施，像是虎頭埤風景區搭配5倍券振興優惠方案，憑振興券入園，每車200元可4人以內入園，還有響應10月11日的「台灣女孩日」，當天女生入園皆享半票優惠。

全家大小都愛的頑皮世界野生動物園也在連假期間辦理動物國慶派對，配合振興五倍券，3人同行只要1000元，南瀛天文館也有舉辦「星空秘境之天外飛仙」國慶系列活動，免費電影觀賞及一系列天文熱鬧活動，邀請遊客連假體驗天文樂趣。

位於後壁菁寮老街，紅透半邊天的俗女養成記拍攝場景，在連假期間舉辦後壁俗女村-無雙市集，讓想走入最夯場景的戲迷，一同來朝聖。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南舉辦多項觀光藝文活動，包括關子嶺溫泉美食節、七股海鮮節、台南藝術節、水域遊憩體驗活動等，歡迎國慶連假來台南旅遊，相關資訊可到台南旅遊網搜尋。