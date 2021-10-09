打造故宮南院新門面 嘉義擬擴大推水道頭文創聚落

嘉義縣第一個文創聚落「嘉藝點水道頭文創聚落」，以24節氣中的「白露」為主題推出市集活動，招募30家藝文青創品牌，今天下午1點至晚上8點在朴子水道頭熱鬧登場；縣長翁章梁參加開幕儀式時表示，縣府預計擴大聚落，改造並連結日本時代神社（現朴子藝術公園），打造故宮南院新門面。

「朴通聚落市集」今下午1時至晚上8時在嘉藝點水道頭文創聚落登場，正值24節氣中「白露」，嘉縣文化觀光局試圖以「秋露：清市集」主題營造市集氛圍，招募30家藝文青創品牌，許多民眾攜家帶眷前往，盛況空前。

文觀局表示，每月第2個週6定期於朴子水道頭聚落舉辦「朴通聚落市集」邀集業者、在地藝文青創者、美食工作者與工藝家，打造兼具美學與質感的聚落市集，並提供優質手作商品與藝術品交流互動的平台，以此增進人與人、人與土地間的文化連結。

翁章梁說，朴子水道頭聚落對朴子人是非常具有歷史意義的地方，過去曾有東石國中宿舍群，經過整理後空間看起來非常典雅、懷舊風格，縣府預計擴大聚落，希望可以連結日本時代神社（現朴子藝術公園）。

「朴子藝術公園樹木多、較陰暗，朴子人多不願進去」翁章梁說，公園內很多包含小黑蚊在內的蚊蟲，最近預計做一番改造，用「減法」方式，打造小孩子遊戲空間及大草皮，讓陽光照射進來。