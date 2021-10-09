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雲林縣二崙鄉「溪王祭」延傳百年 成當地特殊宗教習俗

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣二崙鄉今天舉行延傳百年的「溪王祭」祭典，在虎尾溪畔焚香祝禱，祈佑風調雨順，河水不氾濫成災，成為當地特殊的宗教祭儀。記者蔡維斌／攝影
雲林縣二崙鄉今天舉行延傳百年的「溪王祭」祭典，在虎尾溪畔焚香祝禱，祈佑風調雨順，河水不氾濫成災，成為當地特殊的宗教祭儀。記者蔡維斌／攝影

雲林縣二崙鄉深坑社區今天舉「溪王祭」，吸引大批民眾參加祭典，虔誠祭天、祭地、祭水神，祈求庇佑新虎尾溪河水不氾濫，二崙鄉長鍾福助表示，盡管溪河整治得宜，災害不如昔日，但這項祭典已延續百年以上，已形成傳遞敬天惜福精神象徵。

祭儀由雲林縣長張麗善、立委劉建國、二崙鄉長鍾福助、議員李明哲、廖偉晴、游淑雲等人今天與上百位村民手持清香，準備水果、牲禮祭拜觀音佛祖、溪王，並依古俗安排布袋戲、歌仔戲等表演謝神。

鍾福助說，深坑「溪王祭」已延續超過百年，起源是因早年當地居民耕作土地都在新虎尾溪南岸，農民每天必須涉水過溪才能耕作，為確保傒水不氾濫成災，讓農民得以安心農作，地方早年設置石敢當阻擋「水劍」，讓減輕溪水湍急流速，讓涉水農民安全過溪，先民每年中秋時節都會烹煮豐盛菜飯，再以扁擔挑至溪畔祭祀溪王，誠心祭拜溪王，延續至今，成為當地特殊的宗教儀式。

張麗善表示，「溪王祭」祭儀一方面祈求並感謝溪王，長久來保佑村民平安渡河，以及溪水哺育土地物產之情，同時也傳遞保護河川生態理念，尤其特別以詔安客語解說祭典的起源，更是達到文化傳承的意義，期待這項象徵性的祭典能世代延傳下去。

今天現場還安排詔安客家在地學校及文化團體的精彩藝文表演，讓傳統的祭典活動更具文化意涵。

雲林縣二崙鄉今天舉行延傳百年的「溪王祭」祭典，在虎尾溪畔焚香祝禱，祈佑風調雨順，河水不氾濫成災，成為當地特殊的宗教祭儀。記者蔡維斌／攝影
雲林縣二崙鄉今天舉行延傳百年的「溪王祭」祭典，在虎尾溪畔焚香祝禱，祈佑風調雨順，河水不氾濫成災，成為當地特殊的宗教祭儀。記者蔡維斌／攝影
雲林縣二崙鄉今天舉行延傳百年的「溪王祭」祭典，在虎尾溪畔焚香祝禱，祈佑風調雨順，河水不氾濫成災，成為當地特殊的宗教祭儀。記者蔡維斌／攝影
雲林縣二崙鄉今天舉行延傳百年的「溪王祭」祭典，在虎尾溪畔焚香祝禱，祈佑風調雨順，河水不氾濫成災，成為當地特殊的宗教祭儀。記者蔡維斌／攝影

農民 深坑 雲林

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