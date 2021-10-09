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影／嘉市142名學童存「愛的撲滿」童心攜手助印度女童

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義世賢國小二年級學童，共同存下零用錢資助印度6歲女童。記者卜敏正／翻攝
嘉義世賢國小二年級學童，共同存下零用錢資助印度6歲女童。記者卜敏正／翻攝

嘉義市世賢國小二年級142名小朋友，透過台灣世界展望會生命教育影片分享，看見印度疫情對當地兒童的影響，決定童心攜手存「愛的小撲滿」，匯集愛心小零錢資助6歲印度女童，期望為女童、家庭帶來希望與盼望。

世賢國小二年2班學童莊宇安說，看到印度小朋友的影片後，覺得他們生活辛苦、連乾淨的水都沒有，想幫助他們有乾淨的水可以喝，可以有電風扇可以吹；二年5班陳芃妤也分享，看到印度小女生很早就要嫁出去了，根本沒有機會可以學習，想要一起幫助她們有機會上學。

台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯表示，國外許多女童遇到的困境與挑戰非常艱難，新冠疫情造成學校停課、家計銳減，也加速崩解女孩們的日常，對脆弱地區的女孩來說接受教育、追尋夢想更難以達成，感謝世賢國小學童們的參與，一起幫助印度女童。

世賢國小校長翁崇文表示，本學期二年級課程結合國際教育與國際女童日議題，規劃「愛的小巨人」課程，從為嘉義貢獻良多的許世賢博士，投身印度、服務窮人獲得諾貝爾和平獎的德雷莎修女，透過一連串的課堂引導，期望讓學生懂得愛與關懷不分貴賤、種族與國籍的，更透過「愛的小撲滿」活動，以實際行動愛人助人。

嘉義世賢國小二年級學童，共同存下零用錢資助印度6歲女童。記者卜敏正／翻攝
嘉義世賢國小二年級學童，共同存下零用錢資助印度6歲女童。記者卜敏正／翻攝

印度 疫情 嘉義

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