嘉義推展射箭運動 身心障礙者40歲以上大叔都適合

嘉義市體育會、嘉義市射箭委員會等單位，今天舉辦身心障礙射箭運動樂活活動，由各身障單位、家庭組隊參加競賽，主辦單位直言，台灣射箭運動在國際是強項，但多數選手、射箭人口都在校園，北部活動中心還有射箭場，但嘉義縣市幾乎沒機會參與這運動，需要持續推廣。

嘉義市議員黃大佑、市體育會身心障礙委員會主委蔡坤璋等人，今天都到比賽場地：嘉義啟智學校，為選手打氣加油，黃大祐稱讚射箭是優質運動、鼓勵民眾多參與，也表示會持續爭取場地，推動嘉義市射箭運動。

嘉義市體育會射箭委員會總幹事鍾明諺說，台灣的射箭運動成績在國際上名列前茅，但多數選手都在校園訓練，離開校園後接觸機會就少了許多，在北部幾個運動中心樓上都設有射箭場，推廣這項運動，反觀嘉義縣市應該有足夠的空間場地，但多數人卻完全沒機會參與射箭運動。

鍾明諺指出，這次台灣參加東京奧運，射箭選手就拿到不錯成績，但多數人可能沒有注意到，拿到金牌的韓國射箭隊中也有40歲大叔，因為射箭運動年齡層可以非常廣，國內射箭運動如普及化，40歲當選手也很正常。

「射箭器材可能也沒得買！」鍾明諺說，反曲弓是目前競技射箭主流弓種，越往瞄準點拉開弓，肌肉承受力道越大，因此要能在這種高強度狀態下穩定瞄準，並正中紅心需要大量練習，複合弓特色是藉滑輪設計達到省力目的，準確度較高。

他說，嘉義市身心障礙人口數1萬4330人，占嘉市人口比1.28﹪，本次透過公私部門合作，希望讓身心障礙者與其家庭有更豐富多元生活體驗，也能推廣射箭運動，促進身體與心理健康、延緩機能退化，增進生活品質。