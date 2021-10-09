快訊

立陶宛贈23.59萬劑AZ今下午抵台 4600劑效期到10月底

直播／連9日+0破功！今增1例本土為未滿5歲女童、死亡+1

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假首日 阿里山遊樂區湧入近3千人 住房率上探9成

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉太平雲梯國慶連假首日湧入大批人潮。圖／太平社區產業合作社提供
嘉義縣梅山鄉太平雲梯國慶連假首日湧入大批人潮。圖／太平社區產業合作社提供

國慶連假首日遊客，嘉義縣山區湧入大批遊客，森林遊樂區截至下午2時入園人數超過2800人，業者估算今天住房率超過9成；太平雲梯中午前便湧入近3千人，店家也全數開門迎客，喜迎人潮回流。中埔分局員警也到番路鄉紫雲寺宣導交通安全，提醒用路人「路口慢看停，行人停看聽」。

阿里山國家森林遊樂區截至下午2點前湧入2990人，飯店業者、嘉義縣旅館同業公會理事長陳昆茂表示，近月疫情趨緩之際，便有許多遊客打電話預約，今天住房率超過9成，明天也上看8成，但他認為跟政府發放五倍振興券沒關係，預估縣府下波優惠方案施行後，將會吸引更多人上山。

梅山鄉太平雲梯中午前入園人數將近3千，太平社區產業合作社經理張世昌表示，相較近期連假首日，人數成長約2成，但防疫期間，入園人數及停車位數仍降載至8成；太平雲梯開放遊客實體振興券，但張世昌說，今天僅約收到1千餘元，他預估明天入園人數將持續上探3500人。

交通部列10月為交通安全月，中埔分局長吳俊德今天上午10點，帶著交通宣導團隊及番路鄉日安社區巡守隊，前往番路鄉半天岩紫雲寺，向在場民眾宣導「路口慢看停，行人停看聽」觀念。

吳俊德說，警方將針對「汽、機車不禮讓行人」、「行人未依標誌、標線、號誌指示穿越道路」、「闖紅燈及紅燈右轉」及「高齡者違規駕駛」等項目加強執法，杜絕違規行為，藉以導正用路人習慣，降低事故發生率。

嘉義縣梅山鄉太平雲梯國慶連假首日湧入大批人潮。圖／太平社區產業合作社提供
嘉義縣梅山鄉太平雲梯國慶連假首日湧入大批人潮。圖／太平社區產業合作社提供

太平雲梯 森林遊樂區

延伸閱讀

國慶連假首日 車流擠爆國一彰化段

國慶連假首日國道台南段大致順暢 封閉台86路口惹民怨

蘇花改試辦大型重機通行首個連假 僅百餘輛未如預期

國慶連假第一天 高雄各景區交通順暢好停車

相關新聞

亮五倍券就送衛生紙 雲林慷慨芭樂販：攏是甘苦人

信不信？憑五倍券竟能領衛生紙！雲林縣一名愛心攤販今天在北港故事館舉辦5倍券公益活動，吸引民眾一早大排長龍，人人手持5倍券...

上百人排隊只為搶塔位 女鄉民夜排：抽到就給公公用

嘉義縣鹿草鄉第二納骨塔因使用率高，塔位數不足，公所計新增2358個塔位，因為是最後一次新增塔位，鄉民詢問度高，為公平起見...

「俗女養成記2」熱播 台南菁寮增設假日臨時公車站位

國慶連假今天開始，台南市交通局表示，昨天下午已出現返鄉旅遊車潮，經國道南返公約11.5萬車次。市長黃偉哲已要求交通局、警...

台南人瑞過重陽 103歲假日上教會 102歲養生保養有一套

九九重陽將屆，台南市安平區長蕭泰華昨天下午到區內百歲人瑞住處獻上祝福，除贈送市府重陽節禮品熱水瓶1個及禮金1萬元外，並代...

台南古蹟委外營運 市民盼免費參觀

台南市定古蹟原台南州立農事試驗場宿舍群「府東創意森林園區」為觀光熱點，遊客反映每棟官舍都為商業空間，進出須消費，場長宿舍...

國慶連假首日 阿里山遊樂區湧入近3千人 住房率上探9成

國慶連假首日遊客，嘉義縣山區湧入大批遊客，森林遊樂區截至下午2時入園人數超過2800人，業者估算今天住房率超過9成；太平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。