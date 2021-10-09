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國慶連假首日 阿里山遊樂區湧入近3千人 住房率上探9成
國慶連假首日遊客，嘉義縣山區湧入大批遊客，森林遊樂區截至下午2時入園人數超過2800人，業者估算今天住房率超過9成；太平雲梯中午前便湧入近3千人，店家也全數開門迎客，喜迎人潮回流。中埔分局員警也到番路鄉紫雲寺宣導交通安全，提醒用路人「路口慢看停，行人停看聽」。
阿里山國家森林遊樂區截至下午2點前湧入2990人，飯店業者、嘉義縣旅館同業公會理事長陳昆茂表示，近月疫情趨緩之際，便有許多遊客打電話預約，今天住房率超過9成，明天也上看8成，但他認為跟政府發放五倍振興券沒關係，預估縣府下波優惠方案施行後，將會吸引更多人上山。
梅山鄉太平雲梯中午前入園人數將近3千，太平社區產業合作社經理張世昌表示，相較近期連假首日，人數成長約2成，但防疫期間，入園人數及停車位數仍降載至8成；太平雲梯開放遊客實體振興券，但張世昌說，今天僅約收到1千餘元，他預估明天入園人數將持續上探3500人。
交通部列10月為交通安全月，中埔分局長吳俊德今天上午10點，帶著交通宣導團隊及番路鄉日安社區巡守隊，前往番路鄉半天岩紫雲寺，向在場民眾宣導「路口慢看停，行人停看聽」觀念。
吳俊德說，警方將針對「汽、機車不禮讓行人」、「行人未依標誌、標線、號誌指示穿越道路」、「闖紅燈及紅燈右轉」及「高齡者違規駕駛」等項目加強執法，杜絕違規行為，藉以導正用路人習慣，降低事故發生率。
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