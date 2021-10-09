「俗女養成記2」熱播 台南菁寮增設假日臨時公車站位

國慶連假今天開始，台南市交通局表示，昨天下午已出現返鄉旅遊車潮，經國道南返公約11.5萬車次。市長黃偉哲已要求交通局、警察局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布交通訊息及調整塞車路段號誌。

交通局局長王銘德表示，經統計昨天利用台鐵至台南旅客約9000人次、利用高鐵旅客約1萬5000人次，國道客運的旅客為3337人次，共計2萬7337人次；另經國道１號南返約8萬車次，經國道3號南返約3萬5000車次，共計11.5萬車次。

王銘德說，因應國慶假期返鄉及觀光人潮及車潮出現，除了國道、快速道路的中秋疏運措施外，交通局在連假期間也將持續於大台南智慧交通中心全程監看本市重要路段交通狀況。

其中經由國道1號進出市區的永康、大灣、仁德交流道等周邊平面道路如仁德中山路、永康中正北路、永康復興路，台86往國3關廟交流道與市區往返交流道如小東路、東門路，環線聯外道路往返北區、安南區如中華西路、中華北路等昨天下午均出現大量車流。智慧交通中心皆即時啟動交流道區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，即時因應各道路車流狀況調整號誌控制策略，以疏解車流。

王銘德指出，因「俗女養成記2」熱播，吸引民眾湧入菁寮地區，考量菁寮老街周邊街道窄小，平時停車及會車已屬不易，對於假日期間參觀人潮。路邊停車影響行車秩序，呼籲到訪民眾，可將車輛停放於南84及南82道路以外的地方。

後壁區公所也公告假日期間後廍外環道可路邊停車，交通局已協調新營客運於本周開始至10月底，市公車黃6、黃6-1(農村樂活公車)、黃16-1於菁寮老街周邊，增設假日臨時公車站位共4處 (南82、南85 各2處)，以服務旅遊人潮。