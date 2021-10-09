影／「幸福嘉義米」美味 專家：媲美日本越光米

嘉義市品牌米「幸福嘉義米」歷經10年研發，日前試種2公頃稻田年底可收成，10公噸良米將提供在地業者開發創意米食料理及點心，今天邀請專家說明82號米美味特性，烹煮方法、創意米食，強調美味口感絕對媲美日本越光米。

嘉義市政府今天舉辦「幸福嘉義米」創意米食快閃試吃活動，市長黃敏惠、建設處長田長沛、嘉義市議員蔡文旭、黃大祐、傅大偉、陳家平等人，都到場推廣這個嘉市新品牌，品嚐嘉義米食好滋味。

黃敏惠表示，嘉義市農產品種植面積約1300公頃，其中稻米689公頃占53%，是最重要、產量最多農作物，市轄嘉義農試所稻米博士吳永培育成的台農82號品種，米飯口感不輸日本越光米，成就了「嘉義幸福米」品牌後，市府將全力協助行銷、精緻化品牌發展。

「品質媲美日本越光米！」嘉義農業試驗分所副研究員吳永培說，「台農82號」歷經10年選育品種，米粒外觀晶瑩剔透，且口感黏性優越，替代糯米包粽子也好吃，另粗蛋白含量低僅4.6到5%（一般米約6.5%），適合腎不好、洗腎者食用。

吳永培說，嘉義市農會農事小組長游啟琳、游儀益率先響應成立產銷專班，在嘉義市無毒管理種植2公頃台農82號品種，12月收割可生產10公噸良米，因為米的品質好，未來透過品牌精緻行銷，市場價格絕對是一般米的好幾倍。