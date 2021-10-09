義竹鴿笭季落幕 三連霸總冠軍分享秘訣：讓鴿子吃到飽
「賽鴿笭」是嘉義縣義竹和台南學甲地區特有傳統，早年居民農閒時村和村之間讓鴿子揹著鴿笭互相競技；今年義竹鴿笭文化季再由前兩屆冠軍黃俞欽掄元，他分享秘訣，除高密度訓練外，重要的是讓鴿子「吃到飽」。
黃俞欽讓賽鴿背負9吋4、2.6兩重的鴿笭，從義竹鄉後鎮村飛至平溪村，是此項賽事的負重王，也成為此次鴿笭文化季總冠軍。
41歲的黃俞欽與父親、縣議員黃金茂同住後圳村，興趣使然讓他在退伍後投身鴿笭文化，他分享三連霸秘訣，從農曆年後就在家放飛，從一趟3分鐘到5分鐘，逐漸加強訓練密度和強度，再移地至野外訓練。
賽鴿訓練期間除需幫鴿子清潔全身羽毛，並隨時注意健康狀況，黃俞欽也會選擇讓基因好的賽鴿交配，將優良基因傳承下去，但最重要的是讓賽鴿吃到飽，讓賽鴿有舒適的環境，他們自然就表現好。
2021義竹鴿笭文化季從4月17日開始，比賽至5月21日，每村對決約20天，義竹鴿笭文化發展協會理事長陳重安說，原本預計6月初頒獎，但受疫情影響延宕至今。
嘉義縣長翁章梁今上午也受邀出席頒獎典禮，翁表示，從小就有賽鴿笭經驗，比賽前常會聽到天上發出「嗡嗡嗡」的聲音，就知道比賽要開始了；過去人比較多，現在養（鴿）的人越來越少，跟社會型態轉變有很大關係，「這對我們來說都是印象深刻，陪著我們一起長大的」。
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