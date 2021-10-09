亮五倍券就送衛生紙 雲林慷慨芭樂販：攏是甘苦人

信不信？憑五倍券竟能領衛生紙！雲林縣一名愛心攤販今天在北港故事館舉辦5倍券公益活動，吸引民眾一早大排長龍，人人手持5倍券來領獎，只要秀出5倍券就可免費帶回一串衛生紙，不分大人小孩來就送，有人全家總動員憑券抱回10幾串衛生紙，5倍券意外加值，民眾喜出望外。

今天一早這項「小販愛心公益」，在北港故事館展開，民眾人人手持5倍券排隊長達數十公尺等候領取衛生紙，主辦單位還請來多位身材曼妙、穿著清涼的辣妹，查驗5倍券並發送衛生紙。

本身從事擺芭樂攤生意的黃先生說，5倍券公益的發想單單只是回饋之心，疫情大家過得辛苦，只希望民眾把5倍券花在購買需要的物資或幫孩子繳學費，大家攏是台灣人，將心比心相互照應共度疫情也是應該的。

昨天5倍券正式發放，為善不欲人知的黃先生今天借用「邦尼熊家用紙品公司」所屬的北港故事館，作為公益平台，推動這次的公益愛心大方送，一口氣送出數百箱淨風麻將衛生紙，因外包裝是麻將LOGO，格外顯目，也深受「麻將族」喜愛。

這項5倍券公益，不限人數、資格，只要持5倍券就可免費兌換衛生紙1串及2支文創蒼蠅拍，來多少人就送多少串，行動不便的人不必排隊可優先領取，不僅紙本券可用，連電子5倍券照樣送。