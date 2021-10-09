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台南鹽水107歲人瑞陳黃色 黃偉哲上門贈禮賀重陽

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南鹽水人瑞陳黃色阿嬤今年107歲，黃偉哲（前左二）上門贈禮賀重陽。記者周宗禎／攝影
台南鹽水人瑞陳黃色阿嬤今年107歲，黃偉哲（前左二）上門贈禮賀重陽。記者周宗禎／攝影

台南市鹽水區人瑞陳黃色今年107歲了，下周就是重陽節，市長黃偉哲今天率社會局長陳榮枝到她家獻上祝福。黃偉哲贈重陽禮金1萬元及賀禮、代頒總統府敬老狀及與衛福部聯名金鎖片，眾人祝福陳阿嬤身體常保健康，生活喜樂平安。市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳也到場關心祝賀。

黃偉哲說，今天很高興重陽節前夕到107歲、已領了7面金牌的陳黃色阿嬤家裡，來跟她賀喜賀壽，也祝賀她松柏長青。台南市的人口老化蠻快的，在2019年，他剛上任的時候老年人口是27萬多人，現在65歲老人含原住民55歲以上已經超過32萬人，短短兩年多還不到3年已增加5萬左右。

他表示，市府很重視老人福利，希望讓長輩都能健康終老，舉辦許多健康活動，讓長輩更開心樂活，就如陳黃色阿嬤有兒孫團聚相伴，讓她笑得合不攏嘴，對此也感謝各位議員支持老人福利政策，讓台南成為更有愛的城市。

陳黃色年輕時和老伴務農，種甘蔗、蘆筍等作物，練就一身好體能，到了100歲都還下田除草，更因生活習慣規律及長年勞動習慣，目前每餐都還吃上一大碗飯，三餐飲食正常不挑食，營養均衡以維持健康是陳阿嬤的長壽之道。

社會局指出，截至今年8月，台南市65歲以上老年人口已占全市人口逾17.04%，百歲以上人瑞共有287位，相較去年共增加約40位，其中剛屆齡滿百歲者有121位，超過百歲者有166位。

今年65歲以上及55歲以上原住民共計有32萬1222位人，可領到重陽禮金1000元，另百歲人瑞由各區區長代表市長慰訪並贈1萬元禮金及賀禮。

台南鹽水人瑞陳黃色阿嬤今年107歲，黃偉哲（前左二）上門贈禮賀重陽。記者周宗禎／攝影
台南鹽水人瑞陳黃色阿嬤今年107歲，黃偉哲（前左二）上門贈禮賀重陽。記者周宗禎／攝影

台南 阿嬤 老年人口 人瑞

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