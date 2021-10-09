傳承糖鐵20年記憶 新港文教基金會出書傳世

嘉義縣新港鐵路公園由義工合力建造，2001年落成至今20周年，為傳承「台糖嘉北線五分仔鐵道」共同集體記憶，新港文教基金會彙集地方耆老回憶成冊「老鎮新視窗─新港的傳奇故事」，另舉辦五分車記憶特展，帶遊客穿越時空、見證回憶。

新港文教基金會執行長徐家瑋說，「老鎮新視窗」一書以糖業鐵道嘉北線為軸線，記錄新港鄉產業文化資產保存與活化再生的9個故事，由基金會義工共同編寫，書寫著一群草地英雄默默守護新港土地，「義工們沒有理論」，用生命的真誠彼此鼓勵，在過程中學習、成長。

文化部文化資產局長陳濟民表示，新港鐵路公園以保持原來面貌的原則，把雜草叢生的廢棄糖業鐵道， 整理成全國第一座漂亮的鐵路公園，是文化資產保存與活化再生的範例，讓保存與活化文化資產不再只是傳奇，而是可以流傳給後代子孫的珍貴資產。

新港文教基金會另推出鐵路公園 20 週年系列活動，於新港文化館25 號倉庫舉辦「蔗迴來─五分仔車ㄟ甜蜜記憶特展」，共有「戀戀舊鐵 道與新港鐵路公園」、「蔗迴來‧做伙來」、「新港鐵路公園的N種想像」、「拉開抽屜的時光機」等4大主題；從11月28日至明年2月28日（周一及國定假日休館），展覽時間從周二至周五下午2至5時；周六和周日上午10點到12點、下午2點至5點。