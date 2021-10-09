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台南人瑞過重陽 103歲假日上教會 102歲養生保養有一套

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區長蕭泰華（左三）到百歲人瑞陳趙碧鈴住處獻上祝福。圖／南市中西區公所提供
台南市安平區長蕭泰華（左三）到百歲人瑞陳趙碧鈴住處獻上祝福。圖／南市中西區公所提供

九九重陽將屆，台南市安平區長蕭泰華昨天下午到區內百歲人瑞住處獻上祝福，除贈送市府重陽節禮品熱水瓶1個及禮金1萬元外，並代為轉送衛生福利部金鎖片賀禮，為百歲人瑞長者祈福致意。

安平區有5位百歲人瑞，蕭泰華分別至平通里103歲郭簡彩鳳、建平里102歲陳趙碧鈴住處獻上祝福。陳趙碧鈴現與女兒同住，平時由女兒細心照顧，相當注重養生及保養身體，目前身體健康且子女孝順退休在旁陪伴，家庭充滿溫馨，令人羨慕。

郭簡彩鳳育有6名子女，目前與兒子住在一起，女兒也時常從美國回來探望，平常固定於假日參加教會。蕭泰華拜訪時，家屬特地準備菜燕 (冬瓜洋菜凍)招待，言談中提到阿嬤大方及好客的個性令人感到親切，待人一視平等無差別待遇的心值得晚輩學習。

蕭泰華說，市府為了照顧高齡長輩，長期推動各項老人福利服務，積極布建社區照顧關懷據點提供長輩服務，目前已設置369個社區照顧關懷據點；並結合公部門及在地民間組織，深入社區，提供整合性的社會福利服務，讓家庭中的長者、兒童、少年、婦女及身心障礙者受到更完整的照顧，落實「溫暖大台南」的願景。

台南 人瑞

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