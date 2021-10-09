上百人排隊只為搶塔位 女鄉民夜排：抽到就給公公用

嘉義縣鹿草鄉第二納骨塔因使用率高，塔位數不足，公所計新增2358個塔位，因為是最後一次新增塔位，鄉民詢問度高，為公平起見今上午8時起開放民眾排隊領取選位通知單，有民眾昨晚6時就來排隊，順利搶得頭香。

鹿草公所今天上午8時開放民眾於西豐活動中心領取選位通知單，現場號碼牌發放至117號，民眾在工作人員引導下，依序排隊等候。

搶得頭香的鹿草林姓鄉民說，昨天晚上6點就來排隊，預計替家中長輩挑選4個塔位，半夜時分民眾陸續湧現；領取第10號號碼牌的黃姓鄉民說，她昨晚10時許到場，約20人在排隊，抽到塔位後預計給公公使用。

鹿草鄉公所表示，此次為第二納骨塔最後一次增設櫃位，分兩階段開放民眾選位，首先，民眾今天上午8至下午4時申購人本人需攜帶身分證到西井活動中心依排隊先後順序領取號碼牌，並開立「選位時段通知單」，不限鹿草在籍者。

第二階段，依「選位時段通知單」，自10月13日至25日上午9時至下午4時，攜帶身分證至鹿草鄉公園化第一示範公墓選位，並繳交每櫃位訂金5000元，鹿草鄉公所表示，每人限選4個骨灰櫃及2個神主牌，並在選位後7日內至公所購買塔位。

鹿草鄉長楊秀玉說，第二納骨塔共約9500個塔位，坊間傳聞塔中暗藏玄機、採八卦陣列，是絕佳風水寶地，吸引許多民眾競搶塔位，但隨遷入人數漸增塔位漸不足，因此公所決定新增2358個納骨櫃位，包含1樓2178個及2樓180個並增設180個1樓神主牌位。

「家族間常因塔位位置喬不攏」，楊秀玉說，若家族入場選位可帶法師或風水師，但為避免群聚每組號碼牌限定3人入場選位，每組最多選取4個櫃位，也希望民眾能慎選塔位，把位置留給更有需求的人。