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振興五倍券上路 中市府推觀光遊程優惠

中央社 / 台中8日電

中央振興五倍券今天起使用，鎖定振興券上千億元商機，台中市政府今天宣布推出「買1送1」團體旅遊專案。餐飲及飯店業者也推出加碼優惠，首日就吸引民眾上門消費。

振興五倍券開放使用，為了搶攻商機，包括地方政府及各行各業都推出優惠方案吸客，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中受創較重的觀光旅遊及餐飲業者也有各種優惠方案，首日就吸引民眾持券上門消費。

台中市政府今天結合觀光旅遊業者舉辦「台中Fun新玩 山海屯都正精彩」宣傳活動，觀光旅遊局長韓育琪在會中宣布，12日活動開賣第1天持振興券購買遊程即享「買1送1」優惠，每套遊程不限振興券使用面額可折抵團費1000元、揪團雙人行再享每人優惠200元，25日前報名訂購行程還可參加抽獎活動。

餐飲及飯店業者今天接受媒體採訪時都表示對五倍券很期待，其中新天地餐飲集團品牌總監林國威就說，五倍券可望帶動餐飲商機，最近疫情趨緩，人潮已明顯回流，預料五倍券帶動業者營收的成果將超越去年。

「溫十八」溫體牛火鍋副總經理蕭淑惠表示，每天從台南將現宰溫體牛肉送到台中，新鮮是最大的訴求，近日新增現撈海鮮，配合五倍券，除了可以使用五倍券找零外，10月也推出週週快閃加購禮活動，包括波士頓龍蝦、愛爾蘭玫瑰蟹等每隻500元有找。

昭日堂燒肉總經理王啟倫表示，將提供500元現金券回饋會員。而春水堂則推出持紙本振興券消費滿899元，即可獲振興品茶券1張。黑沃連鎖咖啡店只要振興券5000元全押，可咖啡免費喝1年，市價超過新台幣2萬元。

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