台南校園再適度開放 非上課時間可入內打籃球

台南市已超過100天沒有本土個案疫情，市長黃偉哲今天表示，所屬學校先前已開放操場供民眾運動，考量疫情已趨緩，為盡早讓民眾回歸日常生活，即日起適度開放校園其他戶外場地。也請民眾配合學校相關公告及防疫措施，打造校園防疫金鐘罩。

教育局長鄭新輝表示，為兼顧社區民眾戶外運動需求及校園安全，邀請校長及教師團體共同研商戶外場地放寬開放原則，經討論後決議學校操場及其他戶外場域，如籃球場、網球場及兒童遊戲場等都開放，平常上課日開放時間為上午7時以前及下午5時30分以後，假日時段由各校自訂，並由各校視場地屬性開放戶外場地供一般民眾使用或借用，但室內場地暫時不開放。

教育局強調，考量目前仍屬疫情2級警戒，請民眾落實共通性之防疫規範，進入校園應配合實聯制、維持社交距離、除飲水外應全程戴口罩，若有身體不適、或呼吸道症狀應避免進入校園。各級學校也應配合相關防疫措施，如規畫通行動線及獨立出入口，並區隔戶外活動區及教學區，另個別學校若有重大工程施工等特殊情形，得自行公告暫停開放戶外場地。