快訊

扯！國中畢業的無牌律師 代打官司勝訴還抽傭3成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南校園再適度開放 非上課時間可入內打籃球

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市校園再適度開放，非上課時間可入內打球。圖／台南市教育局提供
台南市校園再適度開放，非上課時間可入內打球。圖／台南市教育局提供

台南市已超過100天沒有本土個案疫情，市長黃偉哲今天表示，所屬學校先前已開放操場供民眾運動，考量疫情已趨緩，為盡早讓民眾回歸日常生活，即日起適度開放校園其他戶外場地。也請民眾配合學校相關公告及防疫措施，打造校園防疫金鐘罩。

教育局長鄭新輝表示，為兼顧社區民眾戶外運動需求及校園安全，邀請校長及教師團體共同研商戶外場地放寬開放原則，經討論後決議學校操場及其他戶外場域，如籃球場、網球場及兒童遊戲場等都開放，平常上課日開放時間為上午7時以前及下午5時30分以後，假日時段由各校自訂，並由各校視場地屬性開放戶外場地供一般民眾使用或借用，但室內場地暫時不開放。

教育局強調，考量目前仍屬疫情2級警戒，請民眾落實共通性之防疫規範，進入校園應配合實聯制、維持社交距離、除飲水外應全程戴口罩，若有身體不適、或呼吸道症狀應避免進入校園。各級學校也應配合相關防疫措施，如規畫通行動線及獨立出入口，並區隔戶外活動區及教學區，另個別學校若有重大工程施工等特殊情形，得自行公告暫停開放戶外場地。

疫情 教育局 社交距離

延伸閱讀

與外國人有約 台南樂齡中心英語學習列車Go Go Go！

原力重現！ 南市原住民族教育資源中心大變身

台南學校操場大改造 86校獲教育部6億補助

台南2師獲全國優良特教人員 「窗外殷盼眼神是動力」

相關新聞

民眾今領五倍券 嘉義縣加碼抽豪宅

行政院推出五倍振興券今開放民眾領取，嘉義縣政府加碼，即日起至明年4月底前，在縣內店家不限振興券消費滿500元，即可用發票...

麵線糊加蛋20元 雲林縣議員推在地小吃

主計總處主計長朱澤民昨天備詢時說蚵仔麵線一碗20元引發討論，網友們紛紛詢問哪裡有便宜的麵線可買；雲林縣議員蔡岳儒今天推薦...

台南校園再適度開放 非上課時間可入內打籃球

台南市已超過100天沒有本土個案疫情，市長黃偉哲今天表示，所屬學校先前已開放操場供民眾運動，考量疫情已趨緩，為盡早讓民眾...

台南學甲2位百歲人瑞阿嬤 身體健康養身之道簡單清淡

台南市學甲區今年有2位百歲人瑞，區長張明寶今天代表市長黃偉哲到阿嬤家中致贈總統府、衛福部金鎖片，市府1萬元紅包及禮品，表...

「阿里山部落鄒年慶」開跑 部落小旅行帶遊客深度旅遊

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與鄒族九大部落聯合辦理「阿里山部落鄒年慶」今開跑，阿管處表示11月起將舉辦茶山涼亭節、...

嘉市擴大施打肺炎鏈球菌疫苗 黃敏惠感謝王永慶曾幫忙

嘉義市政府鼓勵65歲以上，及50歲以上有慢性病市民，10日起可到合約院所，施打流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，市長黃敏惠也感念...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。